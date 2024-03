Atalanta-Fiorentina, ecco le regine di coppa. Dea, vittoria obbligata nella sfida fra ambiziose

L’Atalanta questo pomeriggio contro la Fiorentina ha un solo risultato a disposizione nella corsa Champions: il successo, per non perdere terreno dal quarto posto del Bologna ora avanti di sette punti, a 54, e con il confronto diretto favorevole. Al Gewiss Stadium alle 18 arriva la Viola, a sua volta ancora in corsa per la Champions, a 43 punti, in ritardo di quattro lunghezze dalla Dea a quota 47: anche per i toscani in ottica quarto posto serve solo un successo. Gasperini ha tutto l’organico al completo, con 24 giocatori convocati, di cui 21 di movimento: a parte il mediano francese Adopo tutti gli altri venti giocatori sono stati coinvolti con buon minutaggio nel turnover effettuato nelle sei partite disputate in queste tre settimane dai nerazzurri.

Ultima fatica prima della sosta, settima sfida in ventun giorni per la Dea (che ha avuto una partita in più in questo ciclo con il recupero in casa dell’Inter il 28 febbraio), sesta per la Viola: entrambe le squadre giovedì sera hanno giocato e faticato in Europa, passando con sofferenza i rispettivi turni, per cui si gioca ad armi pari in termini di dispendio energetico.

Quello di oggi sarà anche un anticipo della semifinale di Coppa Italia che si giocherà il 3 aprile a Firenze e il 24 a Bergamo. All’andata vittoria 3-2 nel finale della Fiorentina che sale a Bergamo senza Kouame, autore del gol decisivo a settembre, e senza l’ex di turno Bonaventura squalificato. Sta meglio l’Atalanta che in settimana è riuscita a far riposare diversi titolari e oggi farà almeno cinque cambi rispetto alla formazione schierata giovedì sera contro lo Sporting. In porta torna Carnesecchi, dietro sicuro Scalvini, che non ha giocato giovedì, con uno tra Djimsiti e Kolasinac e la probabile conferma dello svedese Hien, che sta facendo bene da centrale, mentre sulle corsie esterne spazio a Holm e a Ruggeri, anche lui a riposo giovedì. In mediana possibile turno di riposo per Ederson, con l’alternativa di un fresco Pasalic. Davanti il tridente: Gasperini contro lo Sporting Lisbona ha fatto riposare per oltre un’ora sia Koopmeiners che De Ketelaere che giocheranno, mentre per il ruolo di centravanti staffetta tra Scamacca, che dovrebbe partire ancora titolare, e Lookman, pronto per la ripresa come Miranchuk e Toure’.

Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 4 Hien, 23 Kolasinac; 3 Holm, 13 Ederson, 15 De Roon, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 17 De Ketelaere, 90 Scamacca. All.: Gasperini.

Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 28 Quarta, 3 Biraghi; 6 Arthur, 38 Mandragora; 10 Gonzalez, 9 Beltran, 7 Sottil; 20 Belotti. All. Italiano