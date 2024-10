Atalanta. Gasp non abdica al suo credo. Sarà ancora una Dea d’attacco

L’Atalanta vola oggi in Germania per la sua prima trasferta stagionale in Champions League, dove domani pomeriggio alle 18,45 affronterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk nello stadio dello Schalke 04. Dea in cerca del primo successo europeo dopo il pareggio casalingo contro l’Arsenal. Gasperini vuole i tre punti per dare subito una sferzata alla classifica dei nerazzurri che puntano ad un posto nei playoff. "Non sarà una partita semplice ma per andare avanti in Champions bisogna fare bene queste partite - ha spiegato lo stesso tecnico al sito ufficiale del club - Arriviamo da un buon risultato con l’Arsenal, ora pronti per lo Shakhtar: sono una squadra veloce e tecnica".

Sarà ancora una volta un’Atalanta a trazione offensiva, esattamente come accaduto contro l’Arsenal, con il ritorno di Retegui da titolare al centro dell’attacco e il bomber Lookman al suo fianco: due attaccanti entrambi alla ricerca del loro primo gol assoluto in Champions. Da valutare il tridente puro con De Ketelaere da terzo oppure un trequartista per dare più copertura ai mediani. Non ci saranno Hien e Brescianini, fermi per problemi muscolari: il difensore svedese dovrebbe rientrare dopo la sosta, mentre il centrocampista bresciano, che a Bologna ha riportato una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro, rischia uno stop più lungo. Ci sarà spazio ancora per Kossounou in difesa e per uno tra Pasalic e Samardzic in attacco. Mini esodo da Bergamo: saranno in 500 a seguire la Dea in quel di Gelsenkirchen.