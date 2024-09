Atalanta, giovedì esordio in Champions con l’Arsenal. Gasperini: “Vogliamo giocarcela”

Bergamo, 18 settembre 2024 – Tre anni dopo l’Atalanta torna a misurarsi con la Champions League. Domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium arriverà l’Arsenal, nelle ultime due stagioni secondo in Premier League e protagonista di un ottimo avvio con 10 punti nelle prime quattro giornate inglesi, con la vittoria domenica nel derby londinese contro il Tottenham. Gewiss Stadium tutto esaurito e grande attesa a Bergamo per il ritorno della Champions che mancava dal 2021. “Siamo felici di tornare a misurarci contro le migliori formazioni europee.

L’obiettivo è cercare di stare dentro al gruppo tra il nono e il ventiquattresimo posto che consentirebbe di andare avanti in questa Champions, per riuscirci bisogna provare a fare punti in ogni partita, contro ogni avversario. "​​​​​​Partiamo con un scoglio duro come l’Arsenal, un avversario di assoluto valore, ma sarà anche un’occasione per noi per testarci a questo livello”, ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini.

Ricordando che la sua Atalanta, dopo un mercato rivoluzionario con 11 innesti, quasi tutti arrivati ad agosto, è ancora un cantiere aperto in questo settembre. “La vittoria di domenica contro la Fiorentina ha dato morale e ha confermato che stiamo crescendo anche se come altre squadre siamo ancora un po’ un cantiere in corso, per via del mercato. L’Arsenal ha un’ottima organizzazione di gioco, e’ una squadra bella da vedere, con ottimi giocatori, che attacca e difende con tutti gli effettivi: giocano un bel calcio, hanno fatto ottimi risultati dominando con il City e il Liverpool gli ultimi due anni in Premier e sono tra i più accreditati in questa Champions. Noi giocheremo come sempre per provare a vincere, ma questo non significa che dobbiamo considerarci forti come altre squadre, ma vogliamo sempre giocarcela con tutti, come abbiamo già dimostrato di saper fare in passato. Sono diversi anni che giochiamo le coppe europee, abbiamo avuto una continuità che ci ha permesso di crescere, abbiamo giocato più volte in Champions passando diversi turni, in Europa League oltre al percorso fantastico dello scorso anno anche in precedenza eravamo andati avanti in vari turni”.

Atalanta che punterà sul blocco dei veterani, con l’esordiente Carnesecchi in porta, con Djimsiti e Kolasinac, ex di turno, a fare reparto difensivo con Hien, mediana con De Roon e Ederson, corsie esterne con Zappacosta favorito su Bellanova a destra e Ruggeri a sinistra, davanti probabile il tridente con il tandem Retegui-Lookman e il ballottaggio tra De Ketelaere da terza punta o Pasalic da trequartista per avere più copertura. “Possiamo adottare più sistemi di gioco, vedremo, ma quando affronti squadre di questo lavoro devi avere più soluzioni tattiche in campo”, ha chiosato Gasperini.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Jorginho, Rice; Trossard, Havertz, Sterling; Jesus.

All. Arteta

Dove vederla: diretta giovedì dalle 20.45 su SkySport