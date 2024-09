Atalanta, il tecnico Gasperini: “Tutte queste reti incassate mi preoccupano”

Bergamo, 25 settembre 2024 – Frenata Atalanta. La sconfitta casalinga nel derby contro il Como e’ la terza in cinque partite, come non capitava con Gasperini in panchina dal 2016, dal suo esordio sulla panchina nerazzurra. Sconfitta dolorosa per la classifica, perché la Dea in vantaggio alla fine del primo tempo era virtualmente quarta, a 9 punti, a due lunghezze dalla vetta, quando la gara sembrava in discesa dopo il vantaggio realizzato da Zappacosta e un dominio tattico che faceva presagire il raddoppio. “Abbiamo avuto poca energia, abbiamo sofferto già nel finale di primo tempo, poi quell’inizio di ripresa devastante con tre gol subiti e da lì è stato difficile recuperare. Alcuni elementi erano svuotati. Serve una dose di umiltà e anche di motivazione, che deve essere alta perché vincendo avremmo potuto essere in un’ottima posizione in classifica. Questa mancanza di motivazione importante è la cosa che più mi preoccupa”. Scivolone doloroso per la Dea, figlio anche della stanchezza dei singoli: l’Atalanta era alla terza gara in nove giorni, alla settima in quaranta giorni, ma al computo vanno aggiunte per quasi tutti i titolari nerazzurri anche due gare con le rispettive nazionali, per un totale di nove partite da Ferragosto a oggi. Tante, forse troppe, anche se Gasp ha fatto un minimo turnover facendo esordire Kossounou, dando una maglia da titolare a Bellanova e a Pasalic, facendo rifiatare Hien, Ruggeri e per un’ora anche Lookman. Sconfitta figlia anche degli episodi, con una seconda rete subita su autogol, su un tiro centrale che spiazza il portiere dopo una deviazione di schiena di Kolasinac. Ma c’è una voce che deve far comunque riflettere: l’Atalanta ha incassato 11 gol nelle ultime quattro giornate di campionato. Una media di quasi tre gol incassati a partita tra Torino, Inter, Fiorentina e Como. E infatti sono arrivate tre sconfitte in queste quattro gare. “Aver subito 11 gol mi preoccupa molto, anche se poi sono stati tutti gol diversi, nelle altre partite su palle inattive o gioco aereo, stavolta li abbiamo presi tutti su azioni”, ha chiosato Gasperini.