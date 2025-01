Atalanta, il ‘vecchio che avanza’: Toloi e Cuadrado danno nuova linfa nelle rotazioni

Il ‘vecchio che avanza’. E che funziona ancora. L’Atalanta in questa seconda parte di stagione, nella corsa sui tre fronti serie A, Coppa Italia e Champions, potrà contare anche sui due ‘vecchietti’ della sua rosa.

Nella partita di Champions stravinta 5-0 contro lo Sturm Graz hanno brillato in difesa il ritrovato capitano Rafael Toloi, classe 1990, in campo per tutti i novanta minuti, e l’esterno Juan Cuadrado, classe 1988, grande protagonista nella ripresa con un assist, i passaggi che hanno avviato le azioni del terzo e quarto gol e pure un palo.

Una doppia iniezione di classe ed esperienza internazionale con le 614 gare da professionista di Toloi, la metà delle quali nel calcio europeo con 21 gettoni in Champions, e le 549 di Cuadrado, veteranissimo addirittura da 70 gare di Champions. Non due sorprese ovviamente, ma sia il brasiliano naturalizzato italiano che il colombiano finora avevano giocato pochissimo per continui problemi muscolari.

Averli al meglio rappresenta un’opzione in più ad altissimo livello per Gasperini. Il recupero di Toloi di fatto colma il vuoto lasciato dall’infortunio di Kossounou, out fino a maggio: il matogrossiano di Gloria d’Oeste può coprire il ruolo di quinto di difesa, permettendo al club nerazzurro di non ricorrere al mercato.

Discorso analogo per Cuadrado: se sta bene può garantire un tempo di altissima intensità, permettendo un turnover nei due slot di esterni ai tre titolari Bellanova, Ruggeri e Zappacosta, con il baby Palestra a fare da quinto. Probabile che per Toloi possa esserci un’altra maglia da titolare sabato nel derby lombardo a Como e per Cuadrado spazio nella ripresa.