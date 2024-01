Atalanta in formato Europa. Tre gol nel primo quarto d’ora. Il Frosinone si arrende subito

L’Atalanta annusa la zona Champions. Quinta in classifica con Lazio a quota 33 punti, ad una sola lunghezza dal quarto posto della Fiorentina, grazie al facile successo interno per 5-0 contro un Frosinone in caduta libera, con un solo punto conquistato nelle ultime sette giornate. Dea che sta volando altissima sfruttando un’accelerazione invernale da sette vittorie e un pareggio nelle ultime nove gare disputate, con una striscia da 13 punti nelle ultime sei giornate di campionato e un’altra aperta di quattro vittorie casalinghe consecutive contro Milan, Salernitana, Lecce e Frosinone. Quasi scontata alla vigilia la vittoria contro i ciociari in crisi di gioco e di risultati, falcidiati da troppe assenze difensive, ma l’Atalanta anche stavolta ha avuto il merito di non sottovalutare l’avversario e tenere il piede pigiato sul gas fin dal primo minuto.

Con un copione insolito, il primo tempo giocato sotto la Curva Nord, la squadra di Gasperini ha approfittato della spinta incessante dei suoi tifosi diventati realmente un dodicesimo uomo in campo, per travolgere irrimediabilmente il Frosinone nel quarto d’ora iniziale, trasformando poi il resto della partita quasi in un’amichevole. Un fiume in piena a livello offensivo, la Dea, che ha tracimato sfruttando la prima crepa difensiva della squadra di Di Francesco, punita dopo appena cinque minuti da un’ingenuità di Lusuardi che si è fatto sfuggire sulla destra il frizzante laterale svedese Holm, altro giocatore in rampa di lancio, e lo ha maldestramente steso in area per il più plateale dei rigori. Dal dischetto lo specialista Koopmeiners ha spiazzato Turati insaccando il suo quarto gol consecutivo in otto giorni, dopo aver segnato a Roma e poi mercoledì la doppietta a San Siro contro il Milan. Sette minuti più tardi il raddoppio, con una discesa a sinistra di De Ketelaere che ha servito Ruggeri, chirurgico nello scodellare un assist in mezzo per l’accorrente Ederson, puntualissimo per la sua quinta rete in campionato. Altri due giri di lancette per il 3-0: De Roon in versione assistman smarca sulla sinistra un convincente De Ketelaere che spara un imparabile siluro sotto il sette, infilando la sua settima rete stagionale. Tre a zero dopo quattordici minuti e poi tiro a segno proseguito in una gara senza storia completata nella ripresa dai gol di Zappacosta all’83’ di Zappacosta e al 90’ di Holm in mischia.

Ora l’Atalanta, in corsa su tre fronti avendo già messo in sicurezza la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League e la semifinale di Coppa Italia, avrà una settimana di riposo, grazie allo slittamento della trasferta sul campo dell’Inter per via della Supercoppa. Sosta che servirà a Gasperini per recuperare anche il capitano Toloi e l’esterno Hateboer e alla società per perfezionare un mercato che potrebbe rinforzare ulteriormente una Dea che si candida prepotentemente a inserirsi tra le prime quattro.