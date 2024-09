Atalanta ko ma Gasperini vede un futuro diverso: il nostro campionato inizierà dopo la pausa

Bergamo, 30 agosto 2024 – Per la seconda volta in sei mesi l’Atalanta perde 4-0 in casa dell’Inter ma stavolta è una sconfitta, pesante, da contestualizzare in un momento complesso per i bergamaschi: sette giocatori inseriti nelle ultime tre settimane, rivoluzionando la squadra, addirittura tre giocatori inseriti da martedì.

E troppe assenze per infortuni: fuori due difensori titolari, Hien e Kolasinac, con Toloi recuperato in extremis dopo tre settimane ai box e disponibile solo part time. Fuori Zaniolo ancora infortunato, fuori l’ultimo arrivato Kossounou, fuori di fatto sia Lookman, in panchina ma con due soli allenamenti nelle gambe, che Cuadrado, anche lui con due soli allenamenti in gruppo. In panchina sei ragazzini per fare numero.

Difficile fare bene in queste condizioni, difficile farlo contro i campioni d’Italia. Il vero campionato della Dea di fatto comincia dopo la sosta per le nazionali, da sfruttare per recuperare gli acciaccati Kolasinac e Zaniolo, per inserire meglio Godfrey e portare alla giusta condizione Cuadrado, tutte pedine fondamentali per i nerazzurri. E dopo la sosta di fatto tornerà a disposizione anche Lookman dopo due settimane ai margini per ragioni di mercato.

In serata la dirigenza nerazzurra ha concluso l’ultima operazione di mercato in uscita, cedendo il laterale olandese Mitch Bakker in prestito ai francesi del Lille, per dare più spazio al 19enne Marco Palestra, ragazzo in rampa di lancio.

“Sono convinto che il nostro vero campionato inizierà dopo la pausa. Oggi siamo entrati in campo con notevoli difficoltà, soprattutto in difesa, dove eravamo numericamente in emergenza. Quei primi dieci minuti hanno segnato il morale della squadra, ma dopo la sosta potremo finalmente contare su tutti gli effettivi. Nonostante il risultato molto negativo, ho visto alcuni aspetti positivi, specialmente nei nuovi arrivati, che hanno cercato di tenere il campo fino alla fine. Ora dobbiamo ripartire da queste piccole cose positive e costruire una squadra più completa”, ha spiegato Gasperini nel dopo gara a DAZN.