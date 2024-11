Atalanta. La Premier sulle tracce di Ederson e Retegui

Tutti li vogliono, nella ricca Premier League, dove l’oggetto dei desideri dei top club sono i gioielli dell’Atalanta. Da Retegui a Ederson fino a Lookman e De Ketelaere. L’Arsenal, frenato da cronici problemi offensivi, sogna Retegui, cannoniere della A, per la prossima estate. Quando l’ex Tigre potrebbe avere un valore intorno ai 50 milioni. Il Liverpool sogna invece Ederson, per dare ancora più qualità al suo centrocampo. Ma il brasiliano è un sogno anche per il Manchester United in cerca di rilancio. L’Atalanta, a gennaio, non si priverà di nessuno dei suoi gioielli, a giugno si vedrà in base alle offerte Fab. Car.