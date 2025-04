Atalanta-Lazio: Sfida Cruciale al Gewiss Stadium per la Corsa Champions

L’Atalanta alle vuole sfatare il tabù del Gewiss Stadium dove, nel 2025, ha conquistato solo quattro punti in sei gare interne. L’ultimo successo sul terreno amico, in campionato, risale allo scorso 22 dicembre (3-2 in rimonta sull’Empoli). Oggi c’è la Lazio di Baroni, attardata dalla zona Champions con 52 punti, sei in meno di una Dea terza e in cerca di rilancio dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Fiorentina.

Nerazzurri che giocheranno al Gewiss cinque delle ultime gare stagionali: la corsa Champions per la Dea si deciderà soprattutto fra le mura amiche: oggi Ia Lazio, domenica prossima il Bologna, poi a Pasqua la vicina trasferta al Meazza in casa del Milan. "Giochiamo la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica e non ci siamo mai trovati in una situazione tanto positiva. Quindi non parlerei di crollo...", ha spiegato Gian Piero Gasperini, che continua a non sciogliere le riserve sul suo futuro. Ma alla speranza di averlo ancora a Bergamo, espressa giovedì sera dal presidente Percassi, il tecnico ha replicato così: "Le parole del presidente sono l’ennesima dimostrazione d’affetto e di apprezzamento da parte sua e da parte mia. Poi tutto il resto è calcio e il calcio va avanti".

Gasperini adesso non pensa al futuro prossimo ma solo al presente, alla corsa Champions, alla Lazio ("Una squadra forte, hanno tante soluzioni, sarà una bella partita, importante, ma non ancora decisiva"), da affrontare con il ritorno di Ederson a centrocampo per fare coppia con De Roon, dopo la squalifica scontata a Firenze, e con diverse scelte sia per le corsie esterne che per l’attacco. Solito dilemma tattico tra il modulo con trequartista con Pasalic o il tridente con De Ketelaere, evanescente nell’ultimo trimestre ("Ma non è pensabile che si riesca sempre a giocare per tutta la stagione con questi rendimenti"), a completare il trio offensivo con Lookman e Retegui, entrambi a secco nelle ultime due gare. Dietro solito trio con Hien da centrale e i veterani Djimsiti e Kolasinac da braccetti.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Retegui, Lookman. All.: Gasperini.