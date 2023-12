Atalanta, il bomber Scamacca pronto per una maglia da titolare contro il Lecce

Bergamo, 28 dicembre 2023 – L’Atalanta sabato contro il Lecce potrebbe ritrovare Gianluca Scamacca titolare, ad un mese esatto dalla sua ultima partita dal primo minuto, quella pareggiata il 30 novembre al Gewiss Stadium contro lo Sporting Lisbona e decisa proprio da un suo gol nel primo tempo. Un mese esatto, dai portoghesi ai salentini del Lecce: il centravanti romano, che il primo gennaio compie 25 anni, vuole chiudere l’anno tornando al gol, festeggiando così anche il suo compleanno. Cinque gol in campionato, con due doppiette contro Monza e Empoli e una rete contro l’Inter, il gol europeo allo Sporting: Scamacca con Lookman è il cannoniere stagionale della Dea con sei gol. In campionato ha giocato appena 525 minuti distribuiti in 11 presenze, segnando un gol ogni 52 minuti. Quando sta bene Scamacca ha dimostrato di poter fare la differenza. Sabato a Bologna il bomber capitolino è rientrato nel finale, faticando atleticamente dopo uno stop di tre settimane per una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore della gamba sinistra rimediata un mese fa contro lo Sporting Lisbona. Questa settimana il centravanti ex Genoa e Sassuolo si è allenato regolarmente con il gruppo, mettendo benzina nel motore, aumentando i ritmi, e sabato contro il Lecce potrebbe tornare titolare al centro dell’attacco in coppia con Lookman.