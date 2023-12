Atalanta-Milan, Gasperini: "La squadra ha fatto una partita straordinaria"

Bergamo, 9 dicembre 2023 – Dopo quasi un mese e mezzo l’Atalanta ritrova la via del successo in Serie A. Nel pieno del recupero di un match denso di emozioni, i nerazzurri piegano infatti il Milan con un gol di tacco di Muriel e riagguantano la Fiorentina a quota 23 punti, portandosi a una sola lunghezza di distanza da Roma e Napoli.

Decisamente soddisfatto, ai microfoni di Dazn nel post-partita, il tecnico degli orobici Giampiero Gasperini: “Il carattere è sempre stato la forza di questo gruppo. Non ho mai avuto dubbi. Non è che sparisce. Ci sono partite in cui si fatica, anche perché stiamo giocando l’Europa League. Ci è capitato spesso nella terza partita della settimana di non riuscire ad essere determinati, perché non c’è la stessa adrenalina, rapidità e forza di gambe. Le partite sono tante e tutte di valore. L’Europa ci dà tanto ma ci toglie anche, soprattutto in termini di infortuni e di energie nervose. Credo che questa sera tutta la squadra abbia fatto una partita straordinaria”.

Protagonista assoluto, con una doppietta, Ademola Lookman: “Se giocasse tutte le partite come stasera, sarebbe un mostro. Ha fatto tante gare buone. Sta disputando un campionato straordinario, così come aveva fatto nel girone d’andata dell’anno scorso. Ogni tanto ha delle pause ma è abbastanza normale. È un ragazzo intelligente e deve capire che, anche quando le giornate non sono le migliori, bisogna mettersi al servizio della squadra. Credo che possa arrivare a questo, anche se a volte bisogna farglielo notare”.

Parole al miele anche per il grande ex di serata Charles De Ketelaere: “Mi spiace per i gol che ha sbagliato. Lo capisco. È in grande crescita dal punto di vista della condizione e della convinzione nei suoi mezzi. Stasera ha fatto tante giocate positive. Lavorare con lui è molto bello”.

Le parole di Stefano Pioli

Dall’altra parte, dopo i successi con Fiorentina e Frosinone, è invece arrivato uno stop per il Milan, che in alcuni frangenti del match ha sofferto il gioco dei nerazzurri ma anche saputo reagire e riacciuffare il risultato per ben due volte. Determinante è stata anche l’espulsione di Davide Calabria, aspetto sottolineato anche da mister Stefano Pioli: “Quando eravamo ancora in superiorità numerica, l’inerzia sembrava essere passata dalla nostra parte, anche perché per ben due volte avevamo ripreso il risultato e la partita la stavamo facendo. È chiaro che l’inferiorità numerica ti crea problemi, ma bisogna essere più attenti e lucidi nelle scelte difensive. Sono errori che stasera ci sono costati cari”.

La difesa, ancora una volta in piena emergenza, ha mostrato anche questa sera qualche punto debole di troppo: “Quando si subiscono tre gol, significa che non si è lavorato bene in fase difensiva. C’erano le posizioni, ma non siamo stati pronti e scaltri sugli inserimenti avversari. Dopo ci siamo rimessi a posto, abbiamo ripreso la partita giocando con energia, intensità e qualità. Non ci si può aggrappare all’inferiorità numerica, ma dovevamo portare a casa un risultato positivo e invece usciamo dal campo con una sconfitta pesante. Le assenze ci sono ma soprattutto nel primo tempo abbiamo giocato meglio dei nostri avversari pur non riuscendo a concretizzare. Nella ripresa abbiamo commesso ingenuità che in queste gare pesano. Volevamo dare continuità agli ultimi due successi e non esserci riusciti deve portarci a una valutazione profonda”.

Adesso testa all’impegno cruciale di Champions League contro il Newcastle: “Adesso abbiamo una partita importantissima in Champions. Ci restano poche possibilità ma vogliamo restare in Europa”.