Atalanta-Napoli in campo alle 18: le probabili formazioni e dove vederla

Largo ai vice. Atalanta-Napoli in programma sabato pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium vivrà una partita nella partita, quella tra i portieri di riserva, entrambi annunciati titolari dal primo minuto.

Nell’Atalanta è sicuro l’impiego del 23enne Marco Carnesecchi, alla quinta gara stagionale, alla seconda consecutiva dopo quella di Udine, al posto dell’argentino Juan Musso rientrato solo mercoledì notte dagli impegni sudamericani con la nazionale. A confermare l’utilizzo di Carnesecchi è stato lo stesso Gasperini: “In porta giocherà ancora lui che Musso è rientrato per ultimo è anche per fare continuità alla sua buona prestazione di Udine, entrambi i portieri stanno facendo bene”. Nel Napoli scontata la presenza tra i pali dell’ex di turno, Pierluigi Gollini, al posto del titolare Meret che solo ieri è tornato ad allenarsi e dovrebbe restare a riposo per tornare poi in Champions. Partita particolare per Gollini alla sua prima in campo da ex al Gewiss Stadium: un anno fa il 28enne portiere emiliano tornò a Bergamo con la Fiorentina ma da secondo portiere, restando in panchina. Possibili fischi per il Gollo che peraltro è ancora vincolato contrattualmente all’Atalanta. Che ha lasciato nell’estate 2021 per tre prestiti consecutivi al Tottenham, alla Fiorentina e dal gennaio scorso al Napoli che potrà riscattarlo a giugno per 7 milioni.

Dove vederla: diretta su Dazn dalle 18