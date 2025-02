Atalanta, per Lookman lavoro parziale in gruppo: potrebbe esserci martedì contro il Bruges

Bergamo, 16 febbraio 2025 – Aumentano le possibilità per l’Atalanta di riavere il bomber Ademola Lookman gia martedì sera nella cruciale e decisiva gara di ritorno dei playoff di Champions contro il Bruges, con il 2-1 dell’andata da rimontare. Questa mattina il 27enne attaccante anglo nigeriano ha svolto con il gruppo una seduta parziale dell’allenamento tenutosi al centro sportivo di Zingonia: quarto giorno di lavoro consecutivo con i compagni per il numero 11.

Lookman è indisponibile dallo scorso 28 gennaio per una lesione all’inserzione distale del legamento collaterale del ginocchio destro, infortunio i cui tempi di recupero sono stimati in tre settimane. Ieri dopo la gara casalinga pareggiata contro il Cagliari il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini era stato piuttosto cauto sulle possibilità di recuperare Lookman contro il Bruges: “Al momento Kolasinac e’ più recuperabile di Lookman per martedì”.

Anche il difensore bosniaco ha svolto parte di lavoro in gruppo e potrebbe essere tra i convocati per la gara di martedì sera contro il Bruges. Nessuna possibilità invece per Daniel Maldini, che continua a svolgere terapie riabilitative e non sarà disponibile per tutto il mese di febbraio.