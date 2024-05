L’Atalanta batte la Roma nel segno di De Ketelaere e ipoteca un posto in Champions

Bergamo, 12 maggio – L’Atalanta virtualmente da stasera è di nuovo in Champions dopo due anni di assenza dalla coppa regina, essendo salita a quota 63, dopo il successo per 2-1 contro la Roma, con il confronto diretto favorevole sulla Lupa e il vantaggio di dover giocare una partita in più, il recupero del 2 giugno contro la Fiorentina. Adesso alla Roma per risalire al posto servirebbe un blackout atalantino da appena due punti in tre partite.

Ma non è tutto: ora la Dea con nove punti a disposizione può inseguire il quarto posto della Juventus, a 66, più difficile sorpassare al terzo posto il Bologna che ha 67 punti e il confronto diretto favorevole.

Dea senza limiti

Da dicembre i nerazzurri hanno fatto 43 punti in campionato, nel girone di ritorno ne hanno fatti 3 3 pur giocando due volte alla settimana tra Coppa Italia e Europa League.

E contro la Roma per un’ora la squadra di Gasperini ha dominato esattamente come aveva fatto giovedì contro il Marsiglia o in occasioni dei 3-0 rifilati al Napoli o al Liverpool. Se al 60’ il punteggio fosse stato sul 4-0 non ci sarebbe stato nulla da eccepire.

Poi il ritorno della Roma nella mezz’ora conclusiva, tenuta in partita dagli incredibili errori sotto porta dei nerazzurri, con Koopmeiners, che aveva colpito un palo nel primo tempo, che ha mancato due volte il tris. Gli errori offensivi sono l’unica macchia in un’altra serata trionfale atalantina.

La prima finale, quella per tornare in Champions, è vinta: da mercoledì ci sono le finali vere, quella in Coppa Italia all’Olimpico con oltre 22mila tifosi bergamaschi al seguito e poi tra dieci giorni la finalissima di Dublino contro un Bayer Leverkusen che oggi ne ha rifilati cinque al Bochum infilando il 50esimo risultato positivo della stagione trionfale delle ‘Aspirine’.