Atalanta, sabato alle 18 al Gewiss arriva il Torino. Gasperini ha solo tre difensori

Bergamo, 31 gennaio 2025 – Tour de force infinito per l’Atalanta, domani di nuovo in campo, alle 18 al Gewiss Stadium contro il Torino. Ottava gara del 2025 per la Dea reduce dall’ottimo 2-2 a Barcellona e attesa questo pomeriggio da un turno interno sulla carta agevole contro i granata, che galleggiano con 26 punti in un limbo di metà classifica, con otto punti di ritardo dalla zona europea e con un margine rassicurante sulla zona retrocessione.

All’andata, il 26 agosto all’Olimpico di Torino, un rocambolesco 2-1 per la squadra di Vanoli con vantaggio nerazzurro di Retegui e rimonta torinese con Ilic e Adams, entrambi su assist dell’ex Zapata, fuori da quattro mesi per l’infortunio al ginocchio, e un finale sfortunato per i bergamaschi con due pali colpiti e il rigore fallito al 96’ da Pasalic. Dea senza Lookman davanti e senza Kossounou, Kolasinac e Scalvini dietro: Gasperini in difesa avrà una coperta cortissima con solo i titolari Hien e Djimsiti e il capitano Toloi.

In attacco probabile il tridente mascherato con Samardzic da trequartista avanzato e la coppia offensiva formata da De Ketelaere e dal cannoniere Retegui, a segno in campionato nelle ultime tre gare contro Juventus, Napoli e Como con quattro gol. Martedì sera, poi, sempre al Gewiss, ci sarà il match secco dei quarti di finale di coppa Italia contro il Bologna, un’altra partita da vincere: Gasperini domani non farà turnover in vista dei rossoblu, per cui giocheranno i migliori a disposizione.

Probabili formazioni

ATALANTA(3-4-2-1):Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. All. Gasperini.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

Dove vederla: diretta domani dalle 18 su DAZN