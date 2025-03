Atalanta tutto cuore. Guizzo di Vlahovic. Padova ripreso al 90’

All’ultimo assalto, l’Atalanta U23 conquista un prezioso e meritato pareggio casalingo contro la corazzata Padova. Gara equilibrata e tesa al Comunale di Caravaggio, tra due squadre separate da 29 punti in classifica. Prima mezz’ora senza pathos, poi i biancoscudati trovano la rete al primo vero affondo con Fusi, bravo a penetrare in area e sparare a colpo sicuro nel sette. L’Atalanta fatica ad attaccare la porta ospite e la partita si trascina senza emozioni. I padroni di casa inseriscono dopo l’intervallo il bomber Vlahovic, a seguire De Nipoti per schierare il tridente. Padova vicino al raddoppio al 71’ con il neo entrato Bonaiuto, murato dai guantoni di Vismara; bergamaschi pericolosi grazie a una fiondata da fuori di De Nipoti, con deviazione di Vlahovic, respinta in due tempi da Fortin. Veneti che sembrano in controllo, ma all’ultimo giro di lancette, da una punizione di Bernasconi, arriva il pallone giusto in area per l’incornata del ventunenne serbo Vanja Vlahovic, alla sedicesima rete in campionato, per l’1-1: pareggio giusto. La Dea U23, al quarto risultato utile consecutivo, sale a 47 punti con una partita da recuperare contro la Pro Patria.

ATALANTA U23-PADOVA 1-1 (0-1). Marcatori: 32’ pt Fusi (P), 45’ st Vlahovic (A).