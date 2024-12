Cade l’Atalanta U23. Non basta la stellina Vlahovic, l’Arzignano ne fa tre. Mercoledì a Caravaggio il recupero con la Clodiense

Arzignano

3

Atalanta u23

1

Primo tempo: 2-0

ARZIGNANO (3-5-2): Boseggia 6; Rossoni 6,5, Milillo 6,5, Boffelli 6,5: Cariolato 6,5 (23’ st Boccia 6), Lakti 6, Cerretelli 7 (23’ st Barba 6), Antoniazzi ng (14’ pt Bordo 7), Verduci 6; Mattioli (23’ st Benedetti 6), Lunghi 6,5 (42’ st Stefanoni ng). All. Bianchini 7.

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Pardel 5,5; Del Lungo 5, Obric 5, Bernasconi 5; Ghislandi 5, Gyabuaa 5 (31’ st Muhameti ng), Panada 5 (46’ st Comi ng), Scheffer 5 (8’ st Cassa 5); Artesani (8’ st Alessio 5), Manzoni 5; Vlahovic 5,5. All. Modesto 5.

Arbitro: Migliorini di Verona 6.

Marcatori: 13’ pt Cerretelli (AR), 32’ pt Bordo (AR), 9’ st Mattioli (AR), 48’ st Vlahovic (AT).

Note: ammoniti Ghislandi (AT), Lunghi (AR), Cassa (AT), Manzoni (AT), Barba (AR), Obric (AT). Angoli: 2-3. Recupero: pt 2’, st 3’.