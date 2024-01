Calcio Serie D Fezzanese a mani vuote a Bra. Il match contro il Vado anticipato a sabato

"Come nella partita d’andata il Bra ci è stato superiore in tutto, in più abbiamo commesso errori nei gol davvero grossolani. Ci può stare un passaggio a vuoto l’importante è rialzare subito la testa e preparare la settimana nel migliore dei modi". Con queste parole il mister Cristiano Rolla fotografa la brutta sconfitta (4-0) in cui è incappata la Fezzanese sul campo del Bra nella 23ª giornata di serie D. Fezzanoti che hanno confermato di soffrire particolarmente i braidesi dato che anche nella gara d’andata avevano perso con un netto 3-0 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana. I verdi infilano così la seconda sconfitta consecutiva in pochi giorni dopo il ko casalingo con la capolista Alcione Milano.

Il match a Bra, come evidenzia il risultato, è stata a senso unico a favore dei piemontesu anche se va sottolineato che il gol che ha sbloccato il risultato è nato da un errore difensivo dei ragazzi di Cristiano Rolla. La Fezzanese recrimina inoltre per l’annullamento del gol del pareggio di Santeramo, a causa di un fallo in attacco dello stesso Santeramo: un gol che, se convalidato, avrebbe potuto cambiare le sorti e l’andamento della partita. Con questa sconfitta i fezzanoti scivolano al tredicesimo posto in graduatoria mantenendo però due punti di vantaggio dalla zona play-out. Fezzanese che cercherà di rifarsi nel match contro il Vado, che è stato anticipato a sabato 27 al ’Luperi’ di Sarzana.

Paolo Gaeta