L’Atalanta sta per chiudere con il Bologna per il prestito dell’austriaco Stefan Posch

L’Atalanta sta per chiudere per l’arrivo del laterale difensivo Stefan Posch dal Bologna, in prestito fino a giugno a un milione con diritto di riscatto a giugno a sette milioni. Operazione imbastita nelle ultime ore e in dirittura d’arrivo: l’esterno austriaco, classe 1997, sembrava destinato al Como ma la dirigenza nerazzurra con un blitz dei suoi ha trovato l’accordo con il Bologna.

Il laterale austriaco, in grado anche di fare il terzo in una difesa a tre, e’ in arrivo per allungare le rotazioni di una retroguardia spolpata dagli infortuni di Kossounou e Scalvini, entrambi fuori fino a maggio, e con un Kolasinac fragile soggetto a continui fastidi muscolari, che potrebbe stare fuori nelle prossimo due settimane.

Infortuni e assenze che hanno ridotto numericamente il reparto arretrato ai soli Hien, Djimsiti e Toloi, anche quest’ultimo soggetto a frequenti problemi muscolari. Da qui la necessità di trovare un giocatore, pronto subito, esperto del nostro campionato, ma con margini di miglioramento, come Posch, 14 gare in questa prima metà di stagione in serie A, complessivamente 75 gettoni e 7 gol nel nostro massimo campionato.

Esploso nello Sturm Graz, poi all’Admira Wacker, quindi in Bundesliga all’Hoffenheim, Posch e’ arrivato nel 2022 sotto le due Torri collezionando 30 presenze e 6 gol nella prima stagione e 31 presenza e 1 gol in quella successiva. Vanta anche 42 presenze con la nazionale austriaca. Ma la Dea pensa, in queste ultime ore di mercato, anche al giovanissimo difensore argentino Aaron Anselmino, classe 2005, che al Chelsea non trova spazio.