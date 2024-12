Carnesecchi c’è. La difesa soffre. CDK è un leader

CARNESECCHI 6,5. Nel primo quarto d’ora salva due volte su Mbappe’, sui tre gol non ha potuto nulla. DJIMSITI 5,5. Ha tamponato su Vinicius, ha aiutato i compagni nei raddoppi, serata di sofferenza

HIEN 5,5. Serata difficile prima su Mbappé e poi su Rodrygo, a volte si è trovato solo

KOLASINAC 6. Si procura il rigore del pareggio, sfiora il 3-3 in contropiede. Dietro ha sofferto BELLANOVA 5,5. Fa il suo a destra ma senza trovare cross pericolosi, aiuta a chiudere su Vinicius

DE ROON 6. Non ha potuto chiudere sul primo e terzo gol ma in mezzo ha recuperato tanti palloni come sempre.

EDERSON 6,5. Sfortunato sul rimpallo del 2-1, tiene botta contro Valverde e innesca bene le ripartenze RUGGERI 5,5. Anche da lui sono arrivati meno cross, ha dato una mano dietro. Nel finale ha sprecato il 3-3

PASALIC 6. Jolly tattico tiene alto il pressing. Da un suo passaggio nasce il rigore su Kolasinac

DE KETELAERE 6,5. Primo tempo da leader offensivo, trasforma il rigore del pari chirurgicamente.

LOOKMAN 7. Le parate di Courtois gli negano due volte il gol, al terzo tentativo lo trafigge

All. Gasperini 6,5. Ha perso la partita per gli episodi ma non la sfida tattica con Ancelotti, la sua Atalanta si è confermata realtà europea di alto livello

57’ Samardzic 6. Entra bene, porta verticalità e fantasia 74’ Kossounou 6. Fa il suo in copertura 74’ Retegui 5,5. Attacca gli spazi, ma si divora il pareggio., 74’ Zappacosta 6. Ha dato spinta a destra 87’ Zaniolo su.

Voto squadra 6

Fab. Car.