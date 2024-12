L’Atalanta perde dopo 13 partite, cedendo solo al talento infinito del Real Madrid

Bergamo, 10 dicembre 2024 - Ci volevano i marziani per fermare l’Atalanta. Dopo tredici partite, undici vinte e due pareggiate, la Dea interrompe la sua striscia di risultati utili consecutivi inchinandosi davanti ai Galacticos del Real Madrid vincitori a Bergamo per 3-2. La squadra di Ancelotti si impone con il talento infinito degli attaccanti più forti del mondo: Mbappe’, Vinicius e Bellingham, cui va aggiunto Rodrygo. Tre gol i primi, impossibile fermarli quando sono in giornata. E poi un quarto fenomeno, l’esperto portiere belga Courtois, un altro grande portiere sulla strada nerazzurra dopo lo spagnolo Raya nello 0-0 contro l’Arsenal e il danese Schmeichel nello 0-0 contro il Celtic.

Portieri che hanno frenato la corsa casalinga dei nerazzurri in questa Champions: due punti in tre partite al Gewiss ma con tanti rimpianti. Anche stasera contro il Real, per tante occasioni sfumate di un niente nella mezz’ora finale. Un errore in contropiede di Kolasinac, una girata in area spedita alle stelle da Ruggeri e al 94’ Retegui che in mischia sbaglia a porta vuota sparando alto il 3-3. Ai punti la Dea poteva pareggiarla, nel calcio però la decidono gli episodi e i fenomeni come quelli che davanti ha il Real. Atalanta uscita tra gli applausi dei 23 mila del Gewiss e con tanti rimpianti, ma ancora in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale: adesso servirà raccogliere almeno quattro punti a gennaio nella sfida casalinga con gli austriaci dello Sturm Graz e nell’ultima trasferta a Barcellona. E sabato a Cagliari la capolista solitaria cercherà una vittoria per restare da sola in vetta.