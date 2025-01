Cinque passi nella storia. Goleada contro lo Sturm. Atalanta al secondo turno

L’Atalanta travolge 5-0 lo Sturm Graz, conquista con un turno di anticipo i playoff di Champions, e resta in corsa per il sogno di un posto tra le prime otto, da conquistare facendo un’impresa martedì a Barcellona. Grazie alla ‘manita’ rifilata agli austriaci la squadra di Gasperini è salita a quota 14, con una differenza reti importante di 14, con 18 gol fatti e 4 subiti. Numeri che garantiscono un posto sicuro nei playoff, primo obiettivo nerazzurro in questa competizione, ma tengono aperta la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finali entrando tra le prime otto. E a proposito di numeri: Antonio Percassi ha festeggiato ieri sera 800 partite e 350 vittorie della sua presidenza.

Partita a senso unico contro il modesto Sturm, che ha cercato solo di difendersi al meglio e a correre sulle poche ripartenze concesse dai nerazzurri, intenti a pressare per tutti i novanta minuti e attenti dietro. Tranne per un’unica sbavatura che al decimo poteva costare un pericoloso svantaggio: servito dalle retrovie Camara aveva saltato Kolasinac presentandosi davanti a Carnesecchi per un rigore in movimento calciato malamente a lato. Gol fallito, gol subito: un minuto dopo una svista difensiva di Aiwu regala palla a Samardzic al limite, il serbo apre a sinistra per Zappacosta, in mezzo lo aspetta Retegui che appoggia a porta vuota l’1-0. Sbloccato il punteggio la Dea cerca il raddoppio, produce cross, mischie e un paio di occasioni con De Ketelaere e Zappacosta che non inquadrano la porta. Poi un’occasionissima per Retegui che mette alto di testa.

Ripresa con Gasperini che toglie il 19enne debuttante Palestra e il bomber Retegui per inserire l’esperienza e la qualità del rientrante Cuadrado e di Lookman e proprio i due nuovi entrati danno la scossa offensiva. Lookman prima inventa l’assist per il raddoppio di De Ketelaere, annullato dal Var per offside, poi è pericoloso con due conclusioni su cui Scherpen compie miracoli.

La spinta nerazzurra si concretizza al 58’: giocata da destra di Cuadrado e Pasalic da due passi infila il 2-0. Lo Sturm resta arroccato nel suo fragile bunker e quattro minuti dopo incassa il 3-0: corner di Cuadrado, Hien difende in palla in mezzo all’area e sul pallone si avventa De Ketelaere per il tris. Dea che sfiora il quarto gol con il neo entrato Brescianini, poi con Zappacosta che segna ma anche lui è in offside millimetrico. Finale con l’Atalanta che dilaga grazie a Lookman che al 90’ piazza il 4-0 su assist di CDK e al 94’ dopo una serpentina lancia tutto solo Brescianini per la quinta rete della serata.