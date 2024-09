Atalanta, Cuadrado scalda i motori: domenica contro la Fiorentina sarà ex di turno

Bergamo, 10 settembre 2024 – Dalla prossima partita interna contro la Fiorentina (domenica ore 15 al Gewiss Stadium) l’Atalanta avrà una soluzione tattica in più: la velocità, l’effervescenza e l’esperienza di Juan Guillermo Cuadrado. Il 36enne esterno colombiano, arrivato due settimane fa a parametro zero, convocato subito contro l’Inter ma rimasto in panchina, ha approfittato della sosta per le nazionali per lavorare sulla condizione atletica, dopo un 2024 in cui non ha visto il campo in conseguenza dell’infortunio al ginocchio che ha frenato la sua ultima stagione all’Inter, limitandola a sole 12 presenze. Classe 1988, nella nostra serie A dal 2009, Cuadrado ha vestito le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, quindi per otto stagioni quella della Juventus, con cui ha vinto quattro scudetti consecutivi, e infine quella dell’Inter con cui ha conquistato il suo quinto tricolore, collezionando 356 gare nel nostro massimo campionato. Un veterano anche a livello internazionale che può vantare anche 75 gare di Champions e 21 di Europa League, oltre ad un’annata nel 2014 in Premier League con il Chelsea. Cuadrado sarà un jolly per le emergenze difensive ma soprattutto una risorsa offensiva, con la sua capacità di accelerare, saltare l’uomo e aggredire l’area. Possibile che già contro la Fiorentina, gara in cui sarà ex di turno, possa giocare i suoi primi minuti in maglia atalantina.