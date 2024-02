"De Ketelaere: il giovane talento belga pronto a sfidare il Milan al Meazza"

"È il miglior De Ketelaere di questo momento, ma è un ragazzo di soli 22 anni e ha ancora margini di crescita, ma ha intrapreso la strada giusta. Ha preso fiducia, questo è già un bel segnale". Gasperini descrive così De Ketelaere, l’atteso ex di turno stasera al Meazza. Il talento belga giocherà davanti a Koopmeiners, con una seconda punta come Miranchuk o Lookman oppure sarà lui a fare la seconda punta se Gasp dovesse schierare Scamacca. L’ex Bruges non ha mai segnato a San Siro e nei due precedenti non ha segnato contro il Milan.