De Roon e Lookman cambiano marcia. De Ketelaere stecca

CARNESECCHI 8 Nel primo tempo compie tre interventi miracolosi a raffica sugli ex Piccoli e Zortea, nel finale salva su Mina e Pavoletti.

KOSSOUNOU 6 Chiude bene su Piccoli e Luvumbo, ma soffre anche lui dietro in un pomeriggio di battaglia.

HIEN 5,5 Pomeriggio difficile contro l’ex Piccoli che lo ha scavalcato in un duello fisico

KOLASINAC 6,5 Il migliore dietro, non fa passare nessuno. Gioca con carattere e mestiere

BELLANOVA 6,5 Corre tanto, affonda a destra, si inventa l’assist per il gol di Zaniolo

PASALIC 6 In mezzo ha fatto il suo, ha servito buoni palloni, ha anche sfiorato il gol

EDERSON 6,5 Solita gara di sostanza e qualità, pur contro avversari fisici

RUGGERI 6 Aiuta la difesa ma sale poco, sta facendo meno in fase offensiva

BRESCIANINI 5,5 Ha tentato di giocare tra le linee faticando a trovare una sua posizione

DE KETELAERE 5,5 Non in grande giornata, ha faticato a trovare spazi per inserirsi

RETEGUI 5,5 Non trova buoni palloni da indirizzare in porta, non incide con i movimenti

All. Gasperini 7 La formazione del primo tempo non funziona ma la ribalta con i cambi

46’ Djimsiti 6,5 Entra per stabilizzare una difesa che stava ballando troppo 46’ De Roon 6,5 Senza di lui il centrocampo nerazzurro ha subito 46’ Lookman 6,5 Ha dato una scossa, ha colpito un palo 64’ Samardzic 6,5 Ancora una volta il suo ingresso ha prodotto la giocata decisiva 64’ Zaniolo 6,5 Entra e in un minuto segna il suo secondo gol pesante dopo quello alla Roma

Voto squadra 6,5

Fab. Car.