Atalanta, come vice De Roon piace il congolese Makoumbou del Cagliari

Bergamo, 22 giugno – L’Atalanta in cerca di rinforzi anche per la panchina, in cerca anche di seconde linee di valore che siano pronte dietro ai titolari, vuole un mediano che faccia da vice Marten De Roon. L’inossidabile San Martino, 33 anni compiuti a marzo, avrà bisogno di un valido cambio in vista di una stagione da una sessantina di gare ufficiali.

E il nome più gettonato sembra essere quello del 26enne parigino, ma di passaporto congolese, Antoine Makoumbou, esploso a Cagliari sotto la guida di Ranieri. Classe 1998, ancora giovane ma non giovanissimo, il mediano rossoblu ha un’esperienza internazionale in leghe minori dopo un breve passaggio a 20 anni nei tedeschi del Mainz e a seguire un quadriennio in Slovenia tra il Tabor Sesana e il più ambizioso Maribor, dove attualmente gioca Ilicic.

In Sardegna dall’estate 2022, il primo anno in B con 42 presenze e 1 gol, la scorsa stagione la consacrazione in serie A, quasi sempre titolare con 31 presenze e 1 gol. Non è ancora un giocatore ‘da Champions’, ma è un prospetto con potenzialità ancora da esprimere e con Gasperini potrebbe fare il salto di qualità come accaduto a Hien, arrivato dal Verona a gennaio.

Il Cagliari lo valuta 10 milioni ma l’Atalanta potrebbe mettere sul piatto come contropartita il 24enne francese Michel Adopo, preso un anno fa da svincolato, ragazzo che non ha mai ingranato nella sua stagione a Bergamo, faticando a trovare spazio in una Dea così competitiva ad alto livello.