Dea, che battesimo per il nuovo Gewiss. Carattere e gol: riecco la vera Atalanta

di Fabrizio Carcano

BERGAMO

L’Atalanta ha inaugurato il nuovo Gewiss Stadium da 25mila posti con una doppia festa: quella per la nuova casa dopo cinque anni di cantieri che ha accolto 22.700 tifosi nerazzurri, quella per il 3-2 rifilato alla Fiorentina. Una vittoria che raddoppia i punti in classifica, da 3 a 6. Successo griffato dal nuovo tridente offensivo, peraltro.

Il ritrovato Lookman è tornato in campo dopo un mese ed è stato subito determinante con un assist e un gol dei suoi. In gol anche De Ketelaere e Retegui: quarta rete in altrettante giornate per l’italo-argentino ‘signore dell’aria’, terza di testa, grazie a uno stacco verticale che ricorda quello di CR7 negli anni d’oro. Successo sofferto, perché la Fiorentina nel primo tempo, complici anche due dormite difensive, ha costretto i bergamaschi a inseguire due volte, dopo la rete in mischia di Martinez Quarta al 15’ e quella alla mezz’ora di Kean, pescato liberissimo in area da un cross di Mandragora, prima di un palo ancora di Kean a negare il 3-1 agli ospiti. In mezzo il momentaneo pareggio di Retegui in girata di testa su cross al bacio di Lookman. Poi la svolta, con il micidiale uno-due atalantino. Prima la rete del 2-2 di De Ketelaere, sempre di testa, anche lui con uno stacco da giocatore di basket. Poi, da una palla recuperata a centrocampo dallo stesso belga, l’apertura a sinistra per Lookman: slalom tra i difensori viola e gol di qualità. A seguire una ripresa calata di tono, con l’Atalanta a cercare il 4-2, fallito da errori di mira e dalle parate di un buon De Gea, e la Fiorentina che non ha costruito nulla per pareggiare. Successo meritato per la Dea che da oggi si concentrerà sulla gara di giovedì contro l’Arsenal, per l’esordio in Champions League, con un Gewiss Stadium annunciato nuovamente esaurito.

Un fattore campo decisivo, come ha spiegato a fine gara lo stesso Gian Piero Gasperini: "È meraviglioso questo nuovo stadio, così pieno di gente, con queste curve imponenti. Abbiamo sentito molto la spinta del nostro pubblico, soprattutto nei momenti di fatica del secondo tempo. Il tridente Lookman-De Ketelaere-Retegui? È stato decisivo. Lo useremo spesso. E’ stata una vittoria di carattere la nostra. Ora pensiamo all’Arsenal".