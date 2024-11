Dea, Lookman-Retegui per il grande salto

L’Atalanta, che vola sulle ali dell’entusiasmo di nove vittorie e due pareggi negli ultimi due mesi, stasera alle 21 cerca un altro risultato positivo a Berna, al Wankdorf Stadion, in casa dello Young Boys, nella quinta giornata del girone di Champions.

Partita da vincere assolutamente, per salire a quota 11 e mettere un primo tassello per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Stasera gli svizzeri, ultimi a zero punti con un deprimente ruolino di marcia con un solo con segnato e undici subiti, poi a gennaio a Bergamo gli austriaci dello Sturm Graz, altra squadra a zero punti finora.

Due vittorie in queste due gare, sulla carta abbordabili, proietterebbero i nerazzurri a ridosso della zona qualificazione diretta: poi per raggiungerla servirebbero uno o due punti negli scontri con il Real Madrid a Bergamo il 10 dicembre o a Barcellona il 28 gennaio.

Intanto c’è da battere stasera lo Young Boys, avversario incrociato tre anni fa nel girone eliminatorio di Champions, con due gare sofferte per la squadra di Gasperini, con un risicato successo per 1-0 a Bergamo (con gol di Pessina nel finale) e un rocambolesco 3-3 a Berna con rete del pareggio di Muriel a due minuti dal termine.

Dea volata in Svizzera senza lo squalificato Ederson, senza l’acciaccato Zappacosta e senza Scalvini, non convocato per ragioni di prudenza, in quanto si giocherà su un insidioso terreno sintetico ed è appena rientrato dall’infortunio.

Campo che è un’incognita per ogni avversario interno degli svizzeri: un mese fa l’Inter ha sofferto al Wankdorf vincendo solo nel tempo di recupero con un rigore di Thuram.

Elvetici sconfitti al debutto per 5-0 in casa del Barcellona, quindi 0-3 a Berna dall’Aston Villa, poi lo 0-1 con l’Inter e a seguire la sconfitta per 2-1 in casa dello Shakthar.

Pronostici totalmente favorevoli all’Atalanta, scortata al Wankdorf da 1800 tifosi orobici (una minoranza già arrivata ieri nella capitale confederata), alla caccia del dodicesimo risultato utile consecutivo.

"Siamo in un momento molto favorevole, abbiamo fatto una striscia notevole in campionato. Questa però è un’altra competizione, è la Champions e vogliamo continuare il buon percorso fatto fino a oggi. Questa è una partita importante, perché poi avremo Real Madrid e Barcellona e quindi questa partita sarà fondamentale per il futuro in questa competizione. Dobbiamo stare molto attenti allo Young Boys, hanno cambiato allenatore e in campionato stanno andando bene. In Champions hanno messo in difficoltà l’Inter, e questo dice molto", ha spiegato alla vigilia Gian Piero Gasperini.

Che oggi scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

Davanti possibile il tridente con De Ketelaere, Lookman e Retegui alla ricerca della sua prima rete europea, oppure in alternativa il modulo con il trequartista, con Brescianini favorito su Samardzic, mentre toccherà a Pasalic fare coppia in mediana con De Roon.

A destra ballottaggio tra Cuadrado e Bellanova.