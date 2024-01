Dea, serata di gala. De Ketelaere più Pasalic. Gasp punta tutto sugli ex: "Questo è il nostro trofeo»

"La Coppa Italia è l’unico trofeo che una squadra come la nostra può provare a vincere". L’Atalanta rivuole l’unico trofeo vinto in 116 anni, nel lontano 1963 proprio a San Siro. Poi quattro finali perse, due con Mondonico in panchina, nel 1987 contro il Napoli di Maradona e nel 1996 contro la Fiorentina di Batistuta, e due nei tempi recenti con Gasperini, nel 2019 contro la Lazio e nel 2021 contro la Juventus. Premesse per spiegare le grandi movitazioni della Dea, che stasera, scortata da oltre duemila tifosi bergamaschi, vuole compiere l’impresa al Meazza contro il Milan.

Atalanta in un buon momento, con 10 punti raccolti nelle ultime cinque gare di campionato, una striscia aperta proprio dalla vittoria interna un mese fa contro il Milan per 3-2, con il gol di tacco di Luis Muriel al 94’ su assist di Miranchuk. Un successo che ha dato slancio ai nerazzurri, passati dal nono al sesto posto in campionato, ritrovando gli attaccanti, da Muriel a Miranchuk fino a De Ketelaere. Nell’ultimo mese quattro gol e un assist per il colombiano, due gol e quattro assist per il russo, il giocatore del momento, quattro gol e tre assist per il 22enne belga. CDK sarà il grande ex di turno insieme a Mario Pasalic. Anche il talento del 28enne croato è tornato a splendere nell’ultimo mese, con un gol e tre assist e tante buone giocate da jolly duttile, da mediano a trequartista e all’occorrenza anche da seconda punta. De Ketelaere, uscito acciaccato dalla battaglia di domenica a Roma, stamattina verrà provato al centro sportivo di Zingonia e se non ci saranno problemi stasera sarà in campo da titolare. Pasalic, il jolly, potrebbe essere l’arma tattica per la ripresa insieme a Muriel. Il croato è un rigorista, ha trasformato il penalty decisivo della Croazia agli ultimi Mondiali contro il Giappone ma i tifosi milanisti lo ricordano per un altro rigore decisivo, quello finale nella serie contro la Juventus per la SuperCoppa italiana vinta dai rossoneri nel gennaio 2017. Koopmeiners, Muriel, Pasalic, De Roon e Scamacca sono gli eventuali rigoristi nerazzurri.

"Noi prepariamo la partita sui 90’, per giocarceli al massimo con chi sta meglio. Poi possono esserci i supplementari e i rigori perché in questa sfida il pari non è previsto e qualcuno dovrà vincere per passare il turno. E noi vogliamo provare a vincere. Il Milan è terzo in classifica, in casa è molto forte e adesso sembra aver superato il momento di difficoltà, per cui sappiamo che sarà una partita difficile. Ma abbiamo vinto contro di loro un mese fa e questo può darci un’ulteriore carica", ha spiegato alla vigilia Gasperini. Ironizzando poi sulla possibile lista di rigoristi, ricordando che la sua squadra non calcia un tiro dal dischetto da 36 partite, dalla gara casalinga contro la Salernitana del 15 gennaio 2023: "Non abbiamo ancora avuto un rigore in questo campionato e l’ultimo è stato lo scorso anno a metà gennaio contro la Salernitana. Non abbiamo forse molti episodi da rigore su cui reclamare, non siamo molto bravi a tuffarci in area, anche se vediamo che ormai ogni contatto porta ad un rigore", ha borbottato Gasp. Che stamattina, oltre a De Ketelaere, testerà anche l’altro acciaccato Kolasinac. Dovrebbe giocare come terzo in difesa: se il bosniaco non dovesse essere al meglio sono pronti in alternativa il recuperato Palomino e il nuovo arrivato Isak Hien, acquistato otto giorni fa dal Verona per 9 milioni. "Fisicamente Hien sta bene, è pronto, ma per inserirsi al meglio ha bisogno di fare qualche allenamento e qualche spezzone in più", ha chiosato Gasperini, che in porta dovrebbe rilanciare l’argentino Juan Musso, diventato il vice dell’emergente Carnesecchi.