Torna il derby lombardo tra Atalanta e Como dopo 21 anni di assenza in serie A: probabili formazioni e dove vederlo

Bergamo, 22 settembre 2024 – Domani sera, lunedì 23 settembre, alle 20.45 torna dopo oltre 21 anni il derby lombardo tra Atalanta e Como, sfida che nel massimo campionato non si gioca dal 17 maggio 2003, quando a Bergamo si imposero i nerazzurri per 2-1 (reti di Caccia e Doni) nella stagione conclusa con la retrocessione di entrambe le squadre. L’annata successiva in B destini diametralmente opposti, con due successi su due degli orobici, promossi a fine anno, e una seconda retrocessione consecutiva, in C, per i lariani.

Due decenni dopo Atalanta e Como si ritrovano con rispettive proprietà straniere, con stadi completamente ristrutturati e appena inaugurati, e ambizioni più importanti rispetto a vent’anni prima. Atalanta che vuole sfruttare questa terza gara casalinga consecutiva dopo quelle contro Fiorentina e Arsenal per continuare a fare risultati positivi, per tenere in campionato il ritmo del gruppo Champions, approfittando anche di un turno di scontri diretti tra concorrenti per i primi quattro posti.

Gasperini di fatto ha avuto solo due giorni per preparare questo appuntamento: venerdì la squadra nerazzurra ha fatto lavoro di scarico dopo il probante impegno europeo contro l’Arsenal, ieri e oggi sedute classiche pre partita. Mancheranno dietro il capitano Rafael Toloi, bloccato da un problema muscolare, e quasi certamente anche l’inglese Ben Godfrey che sta smaltendo la lombalgia. La Dea però ha una rosa lunga e questa gara contro i lariani di Fabregas sarà la prima vera occasione per dare spazio a qualche nuovo innesto.

Gasperini solitamente non attua un turn over invasivo, per cui ci si attende la conferma di 7-8 titolari innestati da alcuni cambi. A destra ci sarà il 24enne milanese Raoul Bellanova al posto di Zappacosta, a centrocampo possibile una maglia da titolare per Lazar Samardzic da trequartista, ma in quel ruolo Gasp ha l’alternativa di lusso rappresentata da Mario Pasalic e pure l’opzione Marco Bresciani, finora sempre utilizzato e titolare nelle prime due gare.

Davanti sicuro Lookman, per il ruolo di prima punta ballottaggio tra Retegui e un De Ketelaere da falso nueve, mentre nella ripresa ci sarà spazio per Zaniolo. Sempre nel secondo tempo atteso il possibile esordio dietro del 23enne ivoriano Odilon Kossounou per far rifiatare uno tra Djimsiti e Kolasinac.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; Lookman, Retegui. All. Gasperini

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

Dove vederla: diretta lunedì dalle 20.45 su Dazn