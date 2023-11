Atalanta, è emergenza in difesa: contro l’Inter Palomino out e Scalvini in dubbio

L’Atalanta è in emergenza difensiva in vista del match clou di sabato alle 18 al Gewiss Stadium contro l’Inter. L’argentino Jose’ Luis Palomino è out per ancora diverse settimane per una lesione di secondo grado del muscolo semitendinioso della coscia sinistra.

E il gioiello 19enne Giorgio Scalvini sta tribolando per un fastidioso mal di schiena che lo ha costretto ad uscire lunedì sera ad Empoli, nell’intervallo, e a saltare gli allenamenti di martedì e mercoledì, svolgendo lavoro differenziato. Il giovane azzurro potrebbe comunque essere disponibile contro l’Inter, ma chiaramente non nella migliore condizione. Così Gian Piero Gasperini ha a disposizione solo tre difensori: i 30enni Berat Djimsiti e Sead Kolasinac e il 33enne capitano Rafael Toloi. Quest’ultimo però ha subito già due infortuni muscolari da agosto, che lo hanno costretto a saltare metà delle gare disputate finora dalla Dea.

Coperta cortissima quella difensiva dei nerazzurri. Che infatti in vista del mercato di gennaio stanno tenendo d’occhio il 24enne Isak Hien, centrale svedese del Verona già trattato in estate. Palomino a gennaio avrà 34 anni ed è flagellato da continui infortuni muscolari, Toloi ne ha appena fatti 33 e anche lui sta pagando dazio agli infortuni muscolari.

Ma intanto da qui a gennaio Gasp dovrà ruotare questi giocatori, cui va aggiunto il 20enne Giovanni Bonfanti aggregato dalla squadra under 23 di serie C. Sabato contro l’Inter spazio al trio ad alto tasso di esperienza Toloi-Djimsiti-Kolasinac, ma quella contro i nerazzurri sarà solo la prima di tre gare in otto giorni, con l’impegno di Europa League giovedì contro lo Sturm Graz a precedere poi la trasferta di Udine.

Recuperare al meglio Scalvini sarà fondamentale per poter avere quattro giocatori per coprire i tre posti difensivi.