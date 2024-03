Domani a lisbona. De Roon aggancia la leggenda Bonacina per presenze ufficiali

Domani sera Marten De Roon diventerà il secondo atalantino di sempre per presenze ufficiali in maglia nerazzurra. Il quasi 33enne (li compie tra 24 giorni) mediano olandese è a 330 presenze assolute, di cui 264 in serie A, con 17 gol e 23 assist, e domani sera all’Alvalade di Lisbona, nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Sporting, aggancerà al secondo posto la leggenda Valter Bonacina, 331 presenze tra il 1986 e il 1999 tra serie A e B e coppa UEFA.

De Roon, capitano ormai da qualche mese, domenica contro la Juve sarà secondo solitario a 332, poi proverà a mettere nel mirino il primo posto assoluto della bandiera Gian Paolo Bellini: 435 presenze tra il 1998 e il 2016, peraltro suo compagno di squadra nel 2015-16. Potrebbe agganciarlo nel 2026.

Fab. Car.