Domani in champions. Gasp sfida il Barça con un’Atalanta quasi al completo

Domani sera l’Atalanta vuole scrivere a Barcellona un’altra pagina indimenticabile di storia europea. La trasferta in casa dei blaugrana, reduce dal travolgente 7-1 rifilato al Valencia, rievoca le recenti imprese europee dei nerazzurri: su tutte il doppio successo ad Anfield Road col Liverpool, il 3-0 dello scorso aprile e il 2-0 del novembre 2020. Oppure il 5-1 rifilato al Goodyson Park all’Everton o le vittorie, sempre nel 2020, sui campi del Valencia e dell’Ajax. Poi altre imprese, in terra tedesca, con i successi in casa del Leverkusen e dello Stoccarda, la vittoria ad Atene nel 2022 con l’Olympiacos, quella dell’ottobre 2023 in casa dello Sporting Lisbona o ancora il doppio successo sul campo dello Shakthar, due 3-0 identici nel 2019 e poi quattro mesi fa.

Da stamattina cominceranno i primi trasferimenti verso il capoluogo catalano per le avanguardie dei 2.860 supporters nerazzurri che domani sera gremiranno il settore ospite dello Stadio Olimpico Lluis Companys. Gasperini, per questa trasferta, potrà contare sull’organico praticamente al completo, con le sole assenze di Scamacca, in fase di recupero, e di Kossounou: sarà convocato anche il capitano De Roon, uscito sabato a Como per un trauma cranico.

Fab.Car.