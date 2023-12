Europa League, Atalanta bella e vincente anche con i giovani: 4-0 in Polonia al Rakow

L’Atalanta anche imbottita di riserve e si giovanissimi chiude alla grande il suo girone di Europa League da capolista imbattuta andando a vincere anche l’ultima gara sul campo dei polacchi del Rakow Czestochowa per Dea che chiude il girone con 14 punti e un ruolino di marcia da dominatrice con 4 vittorie e due pareggi perfettamente distribuiti: due vittorie e un pareggio in casa e in trasferta.

Nerazzurri che curiosamente restano imbattuti nella loro storia nei gironi eliminatori di Europa League: nel 2017 la Dea di Gasperini chiuse il giro e con. Everton, Lione e Apollon Limassol sempre da capolista imbattuta con 14 punti. Bergamaschi bravi, concreti e concentrati in questa partita che non dava stimoli di classifica, bravi con tanto giocatori finora poco utilizzati e giovani debuttanti, bravi a recitare a memoria lo spartito gasperiniano, illuminati poi dalla classe di un ritrovato Luis Muriel.

Dea subito aggressiva nonostante la pioggia fredda e la poca amalgama dell’inedito undici nerazzurro, che in realtà dialoga con un inatteso ma perfetto affiatamento. Dietro Bonfanti copre energicamente su Novak e sulla prima ripartenza l’Atalanta affonda con il positivo Aleksey Miranchuk, che ruba palla sulla tre quarti e serve l’accorrente Luis Muriel che salta in dribbling un difensore e con una finta spiazza il portiere per un colpo di biliardo per l’1-0 dopo 13 minuti.

Il Rakow nonostante la spinta del suo pubblico non reagisce, la squadra di Gasperini pressa alto e chiude dietro con i 20enni Bonfanti e Del Lungo è proprio i due ragazzi del 2003 regalano il raddoppio ai nerazzurri. Da corner combinazione tra Miranchuk e Muriel, palla in mezzo con Del Lungo che calcia da due passi, pallone murato dalla difesa polacca e sul rimbalzo il milanese Giovanni Bonfanti, alla sua terza gara in prima squadra, bagna il suo esordio internazionale con una rete da rapace d’area.

Un minuto più tardi acuto del Rakow su contropiede ma Zwolinski manca da due passi il pallone. Atalanta vicinissima al tris alla mezz’ora: capitan Pasalic recupera palla a metà campo e lancia con il contagiri Muriel che davanti al portiere regala un altro colpo di tocco da fuoriclasse, il palo gli nega una rete meravigliosa. Ripresa con poco Rakow è ancora tanta Atalanta che dopo aver corso un rischio con un palo in mischia al 70’ poi dilaga nel finale, con la terza rete di Muriel ben appostato in area su cross di Holm.

Seconda doppietta in questa Europa League per il 32enne cafetero dopo la doppietta a ottobre a Graz e quinta rete stagionale. Chiude il conto al 92’ una rasoiata su giocata individuale di De Ketelaere al terzo gol stagionale. Nel finale spazio ai giovani con i debutti assoluti per il 18enne laterale Marco Palestra, per il 17enne mediano Leonardo Mendicino e per gli attaccanti ventenni Tommaso De Nopoti e Moustapha Cisse’ che avevano già debuttato in serie A negli scorsi campionati. Debutto europeo a 32 anni anche per il terzo portiere, il lecchese Francesco Rossi, altro prodotto del settore giovanile nerazzurro.

RAKOW-ATALANTA 0-4

Primo tempo: 0-2

Rakow Chestochowa: V. Kovacevic 5,5; Rakovita 5, A. Kovacevic 5, Jean Carlos 5 (73’ Sorescu 5), Tudor 5, Kochergin 5 (62’ Cebula 5) , Berggren 5,5, Plavsic ; Yeboah 5 (62’ Crnac 5), Zwolinski 5 (81’ Piasezki sv), Nowak 5 (81’ Kittel sv). All. Swarga 5

Voto squadra 5

Atalanta: Carnesecchi 6,5 (84’ Rossi sv); Hateboer 6,5, Bonfanti 7,5, Del Lungo 7; Holm 6,5 (83’ Palestra 6), Adopo 6,5 (91’ Mendicino sv), Pasalic 6,5, Zortea 6,5; Miranchuk 6,5 (89’ De Nipoti sv), De Ketelaere 6,5, Muriel 8 (89’ Cisse’ sv). All. Gasperini 7,5

Voto squadra 7

Arbitro: Jorgji (Albania) 6

Marcatori: 14’ Muriel (A), 26’ Bonfanti (A), 72’ Muriel (A), 92’ De Ketelaere (A)