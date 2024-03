Europa League, è 1-1 nell’andata con lo Sporting a Lisbona. Dea, Scamacca non basta: tre pali e tanti rimpianti

sporting lisbona

SPORTING (3-4-3): Israel 6,5; Diomande 5,5 (46’ St.Juste 6), Coates 6, Quaresma 5; Catamo 6, Koindredi 5,5 (46’ Hjulmand 6,5), Morita 6, Matheus Reis 5,5; Edwards 5 (46’ Gyokeres 5,5), Paulinho 6,5 (69’ Esgaio 5,5), Trincao 6,5. All.Amorim 5,5.

ATALANTA (3-4-3): Musso 6; Hien 5,5 (46’ Scalvini 6), Djimsiti 6,5, Kolasinac 6,5; Holm 6,5 (89’ Zappacosta sv), De Roon 6,5, Ederson 6,5, Ruggeri 6,5; Miranchuk 6 (71’ Koopmeiners 6), Lookman 6,5 (71’ De Ketelaere 6); Scamacca 7 (81’ Toure’ 6). All. Gasperini 7.

Arbitro: Siebert (Germania) 6.5

Reti: 17’pt Paulinho, 39’pt Scamacca

Note. Ammoniti: Hien, Edwards, Scalvini, Djimsiti.

Un pareggio con tanti legittimi rimpianti, per tre pali colpiti, per un’ottima Atalanta uscita con l’1-1 a Lisbona dalla gara d’andata degli ottavi di Europa League. Il primo round della sfida tra neroverdi e nerazzurri termina con un pari che lascia apertissimi i giochi per la partita di ritorno giovedì prossimo a Bergamo, ma adesso il pronostico pende dalla parte dei bergamaschi. La squadra di Gasp torna dal Portogallo con tre pali colpiti da Holm, Scamacca e Lookman, per un paio di grandi occasioni neutralizzate dal portiere avversario Israel. Al 16’ su contropiede centrale di Trincao bravo a servire sulla sinistra Paulinho che brucia Djimsiti, irrompe in area e trafigge Musso con un rasoterra angolato. Il pareggio arriva su uno sciagurato retro passaggio di Quaresma, Lookman vola verso la porta costringendo Israel a uscire di piede fuori area ma il pallone torna a Scamacca che, eludendo due difensori con una finta, insacca di sinistro nell’angolo opposto.