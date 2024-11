Hien: non si passa. Rinascita Cuadrado. De Roon, che qualità

CARNESECCHI 6. Impegnato solo nei primi venti minuti. Non ha colpe sul gol preso.

KOSSOUNOU 7,5. Difende con ordine da braccetto, serve l’assist del 2-1.

HIEN 7,5. Toglie ogni spazio all’ex Colley, non regala un millimetro all’attacco avversario.

KOLASINAC 7,5. Anche lui fa il suo dietro, poi si regala il suo primo gol stagionale con un contropiede da bomber

CUADRADO 7. Alla prima da titolare resta in campo tutti i novanta minuti. Sta crescendo a 36 anni, da adesso può giocare tanto

DE ROON 7. Solita perfetta partita di sostanza e di qualità in mezzo.

PASALIC 7. Come De Roon fa diga in mezzo e annulla i mediani avversari.

RUGGERI 7. Tanta corsa a sinistra dove giganteggia. Avvia la rete del 2-1

BRESCIANINI 7. Buona gara da trequartista con ordine, aiuta nei recuperi.

DE KETELAERE 9. Segna due gol, piazza tre assist, gioca da fenomeno europeo: standing ovation per CDK

RETEGUI 8. Si sblocca in Champions con una doppietta, 14 gol stagioni: avanti così arriverà a 30

ALL. GASPERINI 8. Ennesima partita a scacchi vinta sui tavoli internazionali, non ha sbagliato una mossa tattica, sta rilanciando anche Cuadrado. Questi 6 gol sono preziosi per la differenza reti.

Zaniolo 6. Entra bene ma la partita è finita. Samardzic 7. Si regala la sua prima rete in Champions con una giocata clamorosa. Palestra 6. Dallo scorso dicembre ha debuttato ovunque: Europa League, Supercoppa, serie A, under 21 e ora la Champions. Toloi 6. Prima in Champions dopo tre anni a 34 anni. Godfrey 6. Torna dopo due mesi, fa il suo

Fab. Car.