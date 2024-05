Finale Europa League, le ultime dal campo: Atalanta a trazione offensiva con Scamacca-De Ketelaere-Koopmeiners

È arrivata la grande notte per l’Atalanta stasera – mercoledì 22 maggio - alle 21 in campo all’Aviva Stadium di Dublino contro il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League. Le prime avanguardie di tifosi bergamaschi sono arrivati ieri nella capitale irlandese, il grosso si trasferirà in Irlanda in mattinata. Gasperini in extremis ha recuperato il difensore bosniaco Kolasinac, che potrebbe partire titolare, e l’esterno svedese Holm che allungherà la panchina.

Sarà una Dea a trazione offensiva con il cannoniere Scamacca, reduce da una striscia di sei gol nelle ultime sette gare europee, da centravanti con uno tra De Ketelaere, favorito, su Lookman. Alle loro spalle ci sarà Koopmeiners da trequartista.

A centrocampo la coppia in mediana, data l’assenza di De Roon, sarà formata da Pasalic e Ederson, con esterni Zappacosta e Ruggeri. Tra i pali confermato il portiere di coppa, l’argentino Juan Musso, davanti a lui solita difesa a tre con Djimsiti e Hien a fare reparto con Kolasinac e in panchina pronti Scalvini e il capitano Toloi.

Gasperini potrà poi attingere dalla panchina a gara in corso inserendo i vari Hateboer, Holm, Bakker e davanti Miranchuk e Tourè.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2) - 1 Musso; 19 Djimsiti, 4 Hien, 3 Kolasinac; 77 Zappacosta, 13 Ederson, 8 Pasalic, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 17 De Ketelaere, 90 Scamacca. All.: Gasperini. BAYER LEVERKUSEN (3-4-3) - 17 Kovar; 12 Tapsoba, 4 Tah, 3 Hincapie; 2 Stanisic, 8 Andrich, 34 Xhaka, 20 Grimaldo; 30 Frimpong, 10 Wirtz, 21 Adli. All.: Xabi Alonso. ARBITRO: Kovacs (Romania).