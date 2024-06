Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla. La Dea cerca il terzo posto

Ancora una partita da vincere per l’Atalanta che domani, nel recupero contro la Fiorentina in programma alle 18 al Gewiss Stadium, cercherà di mettere la ciliegina del terzo posto sulla torta ricchissima di una stagione perfetta, con il trionfo in Europa League, la finale di Coppa Italia e la qualificazione in Champions conquistata con due giornate di anticipo.

Tanta roba già così, ma un terzo posto a quota 72 renderebbe tutto ancora più perfetto. Senza dimenticare che tra il terzo e quarto posto c’è una differenza in termini di introito economico: 3,5 milioni per la terza classificata, 1,7 per la quarta. La Dea ci tiene al terzo posto già raggiunto per tre volte di fila dal 2019 al 2021.

All’indomani della finale di Dublino, al rientro dall’Irlanda, Gasperini aveva messo subito al lavoro la squadra chiedendo a tutti un ultimo sforzo per migliorare ulteriormente la quinta posizione in classifica. Domenica scorsa il rotondo 3-0 inflitto al Torino per salire a quota 69 e scavalcare al quarto posto il Bologna. Ora l’atto conclusivo, il recupero del match contro la Fiorentina annullato il 17 marzo per la tragedia di Joe Barone.

Sulla carta gara a senso unico: la squadra viola è demotivata e demoralizzata, non ha più obiettivi, è sicura dell’ottavo posto che la qualifica alla prossima Conference League appena persa nella finalissima di Atene subendo il gol a quattro minuti dai rigori, dopo 116 minuti di equilibrio.

Toscani con il morale sotto i tacchi, stanchi dopo una battaglia di 125 minuti appena tre giorni fa, con i tifosi delusi che hanno emesso un duro comunicato di contestazione, rivolto alla società e alla squadra, e con un allenatore già sicuro di non restare come diversi giocatori con i bagagli già pronti. Conterà solo per l’Atalanta, che non avrà Kolasinac e De Roon, ma arriva al completo e motivata.

Gasperini non farà turn over, giocheranno i titolari almeno nel primo tempo, poi ci sarà spazio nella ripresa per chi ha giocato di meno se il risultato lo consentirà. La formazione nerazzurra vuole chiudere bene davanti al suo pubblico che farà ancora festa dopo la notte di celebrazioni di venerdì, con il tour del bus scoperto che ha sfilato nei viali cittadini in mezzo a decine di migliaia di tifosi in festa. Attenzione al cannoniere Scamacca alla ricerca del suo 20esimo gol stagionale.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. Allenatore: Italiano.

Sarà possibile vedere la diretta della partita domenica dalle 18.00 esclusivamente su Dazn.