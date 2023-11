L’Atalanta non prende più gol: sette partite su dieci con la porta inviolata

Bergamo, 1 novembre 2023 – L’Atalanta sta costruendo la sua classifica da Champions su una difesa blindata. Sette partite su dieci in campionato senza subire gol, sette partite con sei successi e un pareggio 0-0 contro la Juventus. La Dea quarta con 19 punti ha costruito un fortino per tenere inviolata la sua porta, difesa sette volte da Juan Musso e tre da Marco Carnesecchi. Curiosamente ogni volta in cui ha preso gol, in campionato, la squadra di Gasperini ha perso: 2-1 a Frosinone e 3-2 in due partite quasi gemelle sui campi di Fiorentina e Lazio.

Sabato alle 18 al Gewiss Stadium arriva la capolista Inter e l’Atalanta ancora una volta punterà a mantenere la porta inviolata. Negli anni passati il modulo a marcata trazione offensiva di Gasperini portava la Dea a vincere con la classica regola del ‘uno gol in più dell’avversario’, spesso con rimonte dopo essere andata sotto di una o due reti.

La nuova Atalanta plasmata da Gasperini, nella sua ottava stagione consecutiva a Bergamo, invece sta ritagliandosi un posto nella corsa Champions partendo dal ‘clean sheet’ dei suoi portieri. Situazione diversa in Europa dove la Dea ha vinto la prima partita con i polacchi del Rakow per 2-0 senza subire gol, ha poi vinto a Lisbona per 2-1 subendo gol nel finale dopo essere andata sul 2-0, e ha pareggiato 2-2 a Graz subendo il gol iniziale degli austriaci e poi il pareggio nel finale.

Sabato toccherà all’esperienza dei 30enni Djimsiti e Kolasinac e del 33enne Toloi fermare l’Inter dal gol facile dei vari Lautaro, Thuram e Sanchez, e toccherà ai guantoni di Juan Musso, in estate trattato dall’Inter per il dopo Onana, che dopo due anni di insicurezze e papere sta disputando una stagione finora perfetta tra i pali.