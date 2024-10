Atalanta, contro il Genoa atteso il tridente davanti. La probabile formazione

Bergamo, 4 ottobre 2024 – Domani pomeriggio alle 18.45 l’Atalanta riceve il Genoa al Gewiss Stadium nell’anticipo pomeridiano dell’ottava giornata di serie A. Partita che arriva 72 ore dopo l’impegno di Champions in Germania contro lo Shakthar: nerazzurri che voleranno sulle ali dell’entusiasmo dopo il 3-0 rifilato agli ucraini, ma avranno anche le gambe pesanti dopo un ciclo di sei partite in meno di venti giorni.

“Giochiamo di sabato, e questa è un po’ un’anomalia avendo giocato in coppa di mercoledì, e dovremo recuperare tutte le energie perché in campionato servono tutte per fare bene. Adesso, archiviata la Champions, riportiamo l’attenzione al campionato, dove arriviamo da una buona gara a Bologna e dove vogliamo tornare a vincere, sapendo però che si tratta di un’altra competizione”, ha spiegato mercoledì sera il tecnico atalantino Gian Piero Gasperini.

Al Gewiss arriva un Genoa in grande difficoltà, reduce dalle sconfitte contro Venezia e Juventus e in mezzo il derby di Coppa Italia perso contro la Sampdoria. Liguri in zona pericolosa con appena 5 punti, con la panchina di Gilardino (ex giocatore di Gasperini al Genoa una decina di anni fa) a forte rischio in caso di sconfitta a Bergamo.

Dove i rossoblu non avranno l’ex Malinovskyi, fuori fino al 2024 dopo il brutto infortunio alla caviglia subito a Venezia, e quasi tutto il centrocampo date le assenze di Badelj, Frendrup e probabilmente di Messias. Due gli ex di turno, tra i nerazzurri il bomber Mateo Retegui, lo scorso anno cannoniere del Grifone, e dall’altra parte nella porta genoana Pierluigi Gollini, in prestito dalla Dea, dal 2017 al 2021 tra i pali atalantini con alti e bassi.

Nella Dea probabile tridente in attacco con De Ketelaere e Lookman insieme a Retegui, con spazio per Zaniolo nella ripresa. De Roon potrebbe arretrare in difesa e lasciare spazio in mediana a Pasalic in coppia con Ederson. Sulle corsie ci saranno Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra al posto dell’indisponibile Ruggeri. Probabili formazioni Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini Genoa (3-5-2) Gollini, Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino Dove vederla in tv: diretta sabato dalle 18.45 su DAZN