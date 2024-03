Atalanta, Scamacca ‘liberato’ dal gol di Lisbona: ora può sbloccarsi e segnare a raffica

Bergamo, 7 marzo 2025 – Finalmente il gol di Gianluca Scamacca, che ora potrebbe essersi sbloccato e potrebbe cominciare a segnare a raffica. Ancora a segno contro lo Sporting Lisbona come lo scorso 30 novembre nel precedente confronto contro i lusitani.

In quattro mesi il 25enne centravanti romano ha segnato solo tre gol, quello di febbraio contro l’Udinese e quelli messi a segno il 30 novembre e ieri sera contro lo Sporting Lisbona. Rete che il bomber capitolino aspettava con ansia crescente e stava condizionando il suo rendimento.

“È più liberazione la prestazione del gol. Ma se gioco così di gol ne arrivano. Sto lavorando e spero di continuare così", ha spiegato mercoledì sera all’Alvalade il numero 90 nerazzurro. All’ottava rete stagionale, con un bottino di sei gol in 20 partite di campionato, quasi tutte giocate a spezzoni, e due reti europee, cui va aggiunta le rete in azzurro a settembre a Wembley contro l’Inghilterra.

Il gol del pareggio a Lisbona, in una serata in cui l’attaccante romano ha colpito un palo e sfiorato il raddoppio di testa, è una buona notizia anche per il ct Luciano Spalletti.

E soprattutto per Gian Piero Gasperini, che lo ha elogiato nel dopo partita: “Scamacca ha giocato libero mentalmente e ha giocato bene, ha fatto un grande gol e ha fatto bene per la squadra. Si è mosso tanto. Lui i numeri li ha e se gioca così…”