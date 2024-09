Atalanta, Scalvini scalpita sui social: “Non vedo l’ora di tornare”

Bergamo – Cento giorni fa il grave infortunio al ginocchio, con la rottura del legamento crociato, durante un intervento di gioco nel finale di Atalanta-Fiorentina.

E adesso, alla vigilia di un altro Atalanta-Fiorentina, un messaggio chiaro e che fa ben sperare: “Sto lavorando giorno dopo giorno per ricominciare a fare ciò che amo. Non vedo l’ora di tornare in campo”. Giorgio Scalvini dopo tre mesi ha rotto il silenzio sui social, con un post di poche righe e una sua foto sorridente in maglia Atalanta per far sapere ai tifosi nerazzurri che il suo lento e laborioso percorso di recupero sta procedendo senza intoppi, rispettando la tabella di marcia prevista dal 3 giugno, da quando è stato operato a Roma a Villa Stuart dall’equipe del professor Mariani, lo specialista che due mesi dopo ha operato per lo stesso infortunio anche Gianluca Scamacca.

Estate lontano dai riflettori per Scalvini, costretto a saltare gli Europei con l’Italia, già sicuro della convocazione, poi le amichevoli estive e la finale di Supercoppa a Varsavia contro il Real Madrid. Sei mesi fuori, questa la prognosi. Rientro previsto più o meno per metà dicembre, forse per fine anno. Da inizio giugno Scalvini lavoro con il massimo impegno al centro sportivo di Zingonia con lo staff dei fisioterapisti atalantini, e da inizio agosto lavora in compagnia di Scamacca, facendosi forza a vicenda.

L’Atalanta ha voluto che facesse sempre parte del gruppo e la scorsa settimana lo ha incluso nella lista UEFA dei 25 giocatori utilizzabili per la Champions League, lasciando fuori il mediano Sulemana per fargli spazio. Un messaggio importante, di fiducia, per il difensore di Palazzolo che spera di rientrare, magari anche solo in panchina, per il suo compleanno, il prossimo 11 dicembre, quando compirà 21 anni, o meglio la sera prima, in occasione del match casalingo di Champions contro il Real Madrid, per festeggiare il compleanno sul prato del Gewiss nello spogliatoio a fine gara.

Giovanissimo, tutta la carriera davanti, ma Scalvini vuole aggredire il presente e viverselo da protagonista: l’obiettivo è dicembre, anche se poi forse servirà qualche altra settimana per essere al meglio anche a livello di condizione atletica, ma l’obiettivo realistico del difensore nerazzurro è quello di poter giocare da protagonista le partite di Champions di gennaio, in casa contro lo Sturm Graz e l’ultima a Barcellona, e ovviamente la Supercoppa italiana in Arabia.