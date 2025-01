Girone A. Atalanta U23, arriva la Triestina. Modesto fa la conta degli assenti

CARAVAGGIO (Bergamo)

L’Atalanta Under 23, quarta in classifica con 37 punti, dopo la frenata di inizio anno con il pareggio per 0-0 in casa contro il Novara e quello per 2-2 a Trento, questo pomeriggio alle ore 15 al Comunale di Caravaggio vuole trovare la prima vittoria del nuovo anno in casa contro la Triestina, quart’ultima con 19 punti. Attenzione agli alabardati che con il ritorno in panchina dell’esperto Tesser, dal primo dicembre in poi, hanno raccolto quattro vittorie, un pareggio (sul campo della capolista Padova) e una sola sconfitta, tenendo una media punti da playoff.

Partita difficile per i nerazzurri, come sempre falcidiati da tante assenze: out De Nipoti, Vavassori, Berto, Tornaghi, Chiwisa, Bergonzi e Ghislandi. Intanto il portiere Gelmi è stato ceduto in prestito semestrale in Serie B al Catanzaro.

Probabile formazione (3-4-2-1): Pardel; Del Lungo, Obric, Navarro; Scheffer, Gyabuaa, Manzoni, Bernasconi; Cassa, Panada; Vlahovic. All. Modesto. Fab.Car.