Gli altri giovani. Dal milanese Palestra al figlio di Pià seguito dai Reds

C’è tanto nuovo che avanza nella cantera della Dea. Su tutti il non ancora 19enne Marco Palestra, milanese di Buccinasco, laterale destro che Gasperini ha già portato in panchina in A e ha fatto debuttare in Europa League. Titolare fisso nell’Under 23 dove ha già collezionato 22 presenze con 2 gol. Sempre nell’Under 23 sta esplodendo il non ancora 21enne portiere Paolo Vismara, bergamasco, 23 presenze di cui 10 tenendo la rete inviolata: da dicembre ha subito appena 2 gol. Gasperini lo ha già portato in panchina. Domenica ha segnato il suo primo gol in C il 19enne attaccante spagnolo di origine senegalese Siren Diao Balde: l’Atalanta lo ha acquistato a gennaio dal Verona, dove era capocannoniere con la Primavera. Ha talento e mezzi fisici. Ha debuttato domenica in C il 19enne centravanti serbo Vanja Vlahovic, prelevato un anno fa dal Partizan Belgrado: con la Primavera viaggia ad un gol a partita, ne ha segnati 18 in 19 giornate. Gasperini ha gia convocato dalla Primavera i 19enni Alberto Manzoni e Matteo Colombo e il centrocampista Andrea Bonanomi, maggiorenne da dieci giorni, un nazionale Under 18 considerato un predestinato. Attenzione poi al baby talento Samuel Inacio, figlio di Inacio Pià, trequartista classe 2008, 16 anni da compiere ad aprile ma già protagonista con l’Under 17 atalantina e dell’Italia. Lo vuole il Liverpool.Fab.Car.