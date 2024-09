GLI AVVERSARI. Bandiera Arteta l’allenatore manager narrato nel docufilm

Non ha campioni l’Arsenal, non ha vere stelle in campo, come City, United e Liverpool, ma in panchina ha lui, il rivoluzionario giovane tecnico iberico Mikel Arteta. Una doppia bandiera dei Gunners, per sei anni amatissimo centrocampista con la maglia biancorossa, 150 presenze complessive e tanti infortuni a costringerlo al ritiro a 34 anni. Per i tifosi del vecchio Highbury (chiuso nel 2015) era un idolo. Tre anni dopo il ritorno, a sorpresa, chiamato in panchina al posto del connazionale Emery, a soli 37 anni, senza nessuna esperienza in panchina. Una scommessa vinta dalla dirigenza dei Gunners, ben narrata nel documentario “All or nothing“: subito una FA Cup, poi il Community Shield per due volte. È partito con un ottavo posto, nelle ultime due stagioni ha portato il suo Arsenal compatto “militarmente“ come una falange a due clamorosi secondi posti, perdendo la volata finale con il City per pochi punti.

Condottiero, visionario, una sorta di guru Arteta. Motivatore anche con metodi inusuali: uno su tutti, per inculcare l’importanza di mantenere sempre alta la tensione ha noleggiato una banda di falsi ladri per rapinare gli effetti personali dei giocatori durante una serata insieme. Ha già collezionato 236 panchine con l’Arsenal: insegue il mito Wenger, 22 anni e 1235 panchine con i Gunners.Fab.Car.