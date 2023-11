L’Atalanta ha ritrovato il miglior Hans Hateboer, l’olandese volante sulla fascia destra

Bergamo, 28 novembre 2023 – L’Atalanta sta ritrovando il suo olandese volante: Hans Hateboer, fermo da febbraio per la rottura del legamento crociato rimediata all’Olimpico contro la Lazio, è il giocatore in più della Dea in questa fase autunnale. Riaggregato in gruppo da fine agosto, in panchina a settembre in attesa di riacquistare una buona condizione, nell’ultimo mese il 29enne ex Groningen ha ritrovato spazio, fiducia e rendimento ad alto livello. Suo l’assist sabato pomeriggio, con un cross perfetto, per l’incornata del momentaneo pareggio di Lookman contro il Napoli.

L’olandese veterano a Bergamo

Giocatore di esperienza e sostanza Hateboer, uno dei pretoriani di Gasperini, a Bergamo dal gennaio 2017, scovato nell’Eredivisie olandese appena 23enne dall’attenta rete di osservatori atalantini e acquistato dal club nerazzurro a parametro zero. Un altro affare d’oro di Antonio e Luca Percassi, perché Hateboer negli anni ha garantito 217 presenze e 12 gol (da ricordare la doppietta al Valencia in Champions nel febbraio 2020 a San Siro) e un rendimento ad alto livello negli anni, in particolare nel ciclo d’oro in coppia con Gosens a sinistra tra il 2018 e il 2021

Tanti infortuni a frenarlo

Poi una serie di infortuni a frenare l’orange con la maglia numero 33 nel momento migliore della carriera, dai 27 anni in poi: un problema al piede gli ha fatto perdere quasi tutto il 2021, il crociato a febbraio gli ha tolto altri sei mesi agonistici. Ma ora Hateboer sta bene e complice l’infortunio alla caviglia di Davide Zappacosta giovedì pomeriggio sarà lui il titolare contro lo Sporting Lisbona sulla corsia destra. Per Gasp è una garanzia di corsa, copertura difensiva e cross per la testa degli attaccanti nerazzurri.

Dea in formato orange

Un’arma in più Hateboer, che compie 30 anni a gennaio, e ora spera grazie all’Atalanta e alla vetrina della serie A e dell’Europa League di riconquistarsi anche la maglia arancione della sua Olanda e di poter ottenere una convocazione ai prossimi Europei insieme ai compagni atalantini De Roon e Koopmeiners. Una curiosità: se Gasp giovedì contro lo Sporting dovesse schierare anche Mitch Bakker a sinistra nella Dea ci sarebbero quattro olandesi su dieci giocatori di movimento.