Atalanta, Holm non verrà riscattato: Sugawara o Gosens per rinforzare gli esterni

L’Atalanta per ora sembra intenzionata a non esercitare il diritto di riscatto a 8,5 milioni per il 24enne laterale svedese Emil Holm, destinato a rientrare allo Spezia che lo aveva lanciato due anni fa.

Come sempre in questi casi la situazione può cambiare in qualsiasi momento: la dirigenza nerazzurra attende ancora risposte dal Napoli e dal Lecce sui possibili ma difficili riscatti del portiere Pierluigi Gollini a 8 milioni e dell’attaccante Roberto Piccoli a 12 milioni.

Su Holm discorso non per forza chiuso in caso di mancato riscatto: tra il club bergamasco e quello spezzino c’è un consolidato rapporto di scambi e prestiti, da Bergamo negli ultimi sette anni sono andati in Liguria in prestito, o ceduti, Pessina, Piccoli, Reca, Kovalenko, Elia e Di Serio, i rapporti tra le rispettive dirigenze sono ottimi e non è detto che per Holm non si possa comunque intavolare una successiva trattativa a cifre inferiori.

Nella sua stagione in nerazzurro, la seconda nel campionato italiano, il laterale scandinavo di Goteborg ha fatto complessivamente bene, soprattutto nei mesi invernali tra gennaio e marzo, quando ha giocato con maggiore continuità e buon rendimento, prima di un infortunio muscolare che lo ha frenato a maggio, chiudendo la sua annata con 30 presenze e un gol.

L’Atalanta per le corsie esterne sta intanto valutando altri possibili profili come quello del 24enne giapponese Yukinari Sugawara dell’AZ 67 Alkmaar o il suggestivo possibile ritorno del 30enne tedesco Robin Gosens in uscita dall’Union Berlino, entrambi valutati intorno ai 10 milioni.