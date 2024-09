Il posticipo di Serie C. Lecco, andamento lento: pareggino a Novara

Il Lecco non va oltre il pareggio al Silvio Piola contro l’ex fanalino di coda Novara. La squadra di Baldini resta imbattuta dopo quattro giornate e si conferma sia compatta in difesa (due gol subiti), sia poco prolifica in avanti (tre reti all’attivo). Si parte ed è subito botta e risposta. Tordini entra in area e cade dopo un contatto e chiede (vanamente) il rigore. Subito dopo, sull’altro fronte, è Morosini a calciare un pallone velenoso che nessuno riesce a correggere in rete. Dopo le fiammate iniziali la partita diventa molto tattica e spezzettata. Per i blucelesti è Lepore a mettersi in proprio in due occasioni, ma i suoi cross vengono sempre ribattuti. Per i piemontesi, invece, è ancora Morosini a tentare da fuori: Furlan ha vita relativamente facile sia al 26esimo che cinque minuti più tardi. Sussulto nel finale per un’entrata da cartellino arancione di Ongaro sul portiere lecchese: l’attaccante viene solo ammonito. La ripresa si apre sulla falsa riga della prima frazione di gioco: equilibrio. I padroni di casa graffiano ancora con Morosini, agevolato da un errore di Ilari: corner, il magro bottino. Nel finale blucelesti pericolosi con Gunduz e Ilari, la squadra di Gattuso (in dieci per l’espulsione all’ultimo minuto di Gerardini) rispondono con Ongaro.

La classifica: Padova, Renate 12; Caldiero 9; Vicenza 8; Atalanta U23 7; Pro Vercelli, Lecco 6; AlbinoLeffe, Trento, Giana, Clodiense, Lumezzane, FeralpiSalò 5; Alcione, Virtus Verona 4; Triestina 3; Pro Patria, Novara 2; Arzignano, Pergolettese 1.

F.D.E.