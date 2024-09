Il rimpianto della Dea. Retegui manca il rigore e l’Atalanta non decolla

L’Atalanta si conferma dentista (efficace definizione coniata da Guardiola nel 2019) delle squadre britanniche e al debutto nella nuova Champions, ferma sullo 0-0 l’Arsenal, favorito alla vigilia, con una prestazione di tattica e mentalità europea. Risultato giusto per quello che si è visto nell’arco dei novanta minuti, con i due portieri sostanzialmente poco operosi, ma che va stretto alla Dea, spinta dai 24mila della bolgia del Gewiss, per un rigore fallito al quinto minuto della ripresa dal cannoniere Retegui che si è fatto ipnotizzare da Raya, sparando troppo centrale. E poi fallendoil colpo di testa sulla respinta.

Di fatto l’episodio decisivo, che poteva sbloccare una partita equilibrata e vivace, tra due squadre ben schierate e attente prima di tutto a non prendere gol in questa prima gara di un percorso da otto serate. Avvio di marca inglese, con i Gunners, privo del faro Odegaard, che tengono alto il baricentro facendo muovere la palla, trovando al decimo una punizione velenosa di Saka su cui Carnesecchi, al debutto in Champions, si supera con un tuffo felino. Dal ventesimo cresce l’Atalanta, che ha scelto di rinunciare al trequartista per schierare il tridente con CDK-Lookman-Retegui, che schiaccia i britannici nella loro metà campo, costruendo una ragnatela asfissiante di passaggi e cross, ma senza mai inquadrare la porta di un inoperoso Raya, impensierendolo solo con una girata di De Ketelaere fuori non di molto. Ripresa con la Dea all’arrembaggio e subito vicina al gol: al 50’ Ederson penetra in area da sinistra e Partey da dietro lo stende.

Dal dischetto va Retegui che però spara troppo centrale consentendo la respinta a Raya. Gasperini vuole vincerla e inserisce al posto di uno spento De Ketelaere Cuadrado da terza punta - e proprio il colombiano al 66’ sfiora la rete con una conclusione da fuori alta da poco - quindi a seguire anche Zaniolo e Bellanova. Al 74’ si fa vedere l’Arsenal con un contropiede fulmineo ma Martinelli solo in area spara alle stelle. Finale con l’Atalanta in pressing e l’Arsenal che si difende con ordine, controllando il ritmo, portando a casa un pareggio che fa comodo alla squadra di Arteta. Per l’Atalanta tanti rimpianti, soprattutto per il rigore fallito da Retegui, ma anche un punto utile per partire in questa Champions muovendo subito la classifica. Ora i bergamaschi sono attesi dalla trasferta in Germania sul campo degli ucraini dello Shakhtar. Ma intanto lunedì c’è il derby lombardo contro il Como…