Atalanta, non solo Isak Hien: dal Verona arriva anche Siren Diao Balde

L’Atalanta apre con i fuochi d’artificio il suo 2024 regalandosi, insieme al difensore centrale svedese Isak Hien, anche il bomber spagnolo non ancora 19enne Siren Diao Balde, talento offensivo esploso nella Primavera del Verona con 20 gol in 39 partite in poco più di un anno in gialloblù.

Classe 2005, 19 anni il prossimo 21 gennaio, Diao, nazionale iberico under 19, con passaporto del Senegal, è un corazziere di 190 centimetri cresciuto nelle giovanili del Costa Brava e protagonista con le varie rappresentative nazionali spagnole.

Centravanti di tecnica e fisico verrà aggregato alla Primavera allenata da Giovanni Bosi, dove farà coppia offensiva con il 19enne serbo Vanja Vlahovic, ma potrebbe rappresentare un rinforzo sia per la under23 di serie C allenata da Francesco Modesto che per la prima squadra, dove verrebbe aggregato come ottavo attaccante e terzo centravanti dietro a Gianluca Scamacca e al rientrante El Bilal Tourè.

Diao, cercato da diversi club europei, arriva dal Verona in nerazzurro nell’ambito dell’operazione da 8 milioni più bonus che ha portato a Bergamo il non ancora 25enne difensore centrale svedese Hien, atteso a breve al centro sportivo di Zingonia per le visite mediche di rito e probabilmente già a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini per la cruciale trasferta di domenica all’Olimpico in casa della Roma, per un fondamentale confronto diretto nella corsa per i posti Champions.